BVB-Trainer Terzic: „Wir hinken unseren Ansprüchen hinterher“

Sichtlich frustriert: BVB-Trainer Edin Terzic am Freitagabend im Borussia-Park.

Mönchengladbach. Nach dem 2:4 im Borussen-Duell zeigte sich BVB-Trainer Edin Terzic enttäuscht. Gladbach-Coach Daniel Farke sah „Werbung für den Bundesliga-Fußball".

Edin Terzic wirkte mitgenommen, als er am späten Freitagabend auf dem Podium im Presseraum des Borussia-Parks saß. „Es ist ein enttäuschender Abend für uns“, sagte der Trainer von Borussia Dortmund nach der 2:4 (2:3)-Niederlage in Mönchengladbach. Drei Tage nach der 0:2-Pleite in Wolfsburg hatte seine Mannschaft den nächsten Rückschlag kassiert.

Die mit hohen Ambitionen in die Saison gestarteten Dortmunder holten aus 15 Spielen lediglich 25 Punkte. „Wir hinken unseren Ansprüchen hinterher“, stellte Terzic fest. Dieses „Minus“, wie er es nannte, müsse sein Team im neuen Jahr ausgleichen. Denn jetzt folgt die WM-Pause, die nächste Liga-Partie wird der BVB erst am 22. Januar gegen den FC Augsburg bestreiten. Die Dortmunder schleppen einen herben Stimmungsdämpfer in die Auszeit.

Großes Lob für Gladbach-Torwart Olschowsky

Ganz im Gegensatz zu den Gladbachern, die ihren sechsten Sieg im achten Heimspiel der Saison feierten. „Wir sind hochzufrieden, dass wir das letzte Spiel vor der Winterpause auf diese Art und Weise bestreiten konnten“, sagte Daniel Farke. Der Gladbach-Trainer schwärmte: „Das war Werbung für den Bundesliga-Fußball.“

Zeigte einen starken Auftritt gegen Dortmund: Gladbach-Torwart Jan Olschowsky. Der 20-Jährige absolvierte sein zweites Spiel für die Profis. Foto: firo

Der frühere U23-Trainer des BVB meinte damit vor allem eine turbulente erste Halbzeit, in der Jonas Hofmann (4. Minute), Ramy Bensebaini (26.) und Marcus Thuram (30.) für die Gastgeber getroffen hatten. Die Tore von Julian Brandt (19.) und Nico Schlotterbeck (40.) reichten dem BVB am Ende nicht, weitere Dortmunder Chancen vereitelte der Gladbacher Torwart Jan Olschowsky in seinem zweiten Spiel für die Profis. „Er hat das fantastisch gemacht“, lobte Farke den 20 Jahre alten Vertreter von Yann Sommer und Tobias Sippel, die beide verletzt sind. Terzic sagte über die erste Hälfte: „Es hätte auch 3:3 stehen können, daran sieht man, wie spektakulär das war.“

Kurz nach Wiederbeginn erhöhte Manu Koné (46.). Der BVB strahlte dann in Hälfte zwei kaum noch Gefahr aus. „Die Jungs haben das in der zweiten Halbzeit in der Defensive top gemacht“, meinte Farke: „Es ist ein guter Abend für uns, das nehmen wir mit.“

Die Gladbacher haben bislang 22 Punkte verbucht, das nächste Liga-Spiel steht am 22. Januar gegen Bayer Leverkusen an. „Wir freuen uns auf eine kleine Pause“, sagte Farke. Der Sieg im Borussen-Duell gebe Gladbach „Motivation, um im neuen Jahr wieder anzugreifen“.

