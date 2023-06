BVB-Transfers: Ramy Bensebaini kommt, Edson Álvarez und Enzo Le Fée heiße Kandidaten

Dortmund. Nach dem Meister-Drama wird beim BVB intensiv geplant. Zwei wichtige Spieler gehen. Dennoch soll es nur punktuelle Ergänzungen geben.

Am Sonntag wurden Fakten geschaffen am Trainingsgelände von Borussia Dortmund, es wurden Abschiedsgeschenke verteilt: an Mahmoud Dahoud, an Felix Passlack, an Luca Unbehaun, an Anthony Modeste – so weit, so bekannt, weil bereits verkündet. Doch auch Raphael Guerreiro bekam ein Präsent überreicht. Damit war endgültig klar, dass auch der Portugiese den Klub verlässt. Im Winter hätte das noch den Plänen des Klubs entsprochen, doch im Laufe der Rückrunde änderten sich die Dinge, der BVB machte ein neues Angebot zur Verlängerung des auslaufenden Vertrags – das Guerreiro aber nicht mehr annahm. Ärgerlich für den BVB, der einen vielseitig verwendbaren, technisch starken Spieler verliert – ablösefrei.