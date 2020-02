BVB: Trotz Haaland und Can "kein Geld in die Hand genommen"

"Wir haben wirtschaftlich sinnvoll agiert, haben kein Geld in die Hand genommen. Ich denke nicht, dass wir schwächer geworden sind", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc vor dem 5:0-Sieg seiner Mannschaft gegen Union Berlin über den Transfer-Winter der Borussia. Tatsächlich haben die Dortmunder für die beiden spektakulärsten Wechsel der Bundesliga gesorgt. Doch wie viel hat der Verein ausgegeben? Und wie viel hat er eingenommen? Wir rechnen die BVB-Bilanz vor.

Die BVB-Einnahmen

Julian Weigl (Wechsel zu Benfica Lissabon): Wohl niemand in Dortmund würde behaupten, dass Weigl ein schlechter Kerl sei oder es ihm an fußballerischer Klasse fehle. Allerdings mangelt es dem 24-Jährigen an Tempo, auch deswegen konnte er sich zuletzt nie als Stammspieler etablieren. Nun versucht er sein Glück in Portugal. BVB-Einnahmen: 20 Millionen Euro.

Jacob Bruun Larsen (Wechsel zur TSG Hoffenheim): Fünf Jahre lang bastelte Bruun Larsen daran, seinen Karrieredurchbruch in Dortmund zu schaffen. Doch so wirklich gelingen wollte ihm dies nicht. Die nächste Chance folgt in Hoffenheim. BVB-Einnahmen: mit Boni bis zu 14 Millionen Euro.

Paco Alcácer (Wechsel zum FC Villarreal): Der Spanier hat sich im Winter aus dem Revier geschmollt, weil ihn Neuzugang Erling Haaland verdrängte. Alcácer hat viele Tore erzielt, musste aber auch häufig Verletzungen auskurieren. BVB-Einnahmen: mit Boni bis zu 30 Millionen Euro.

Die BVB-Ausgaben

Erling Haaland (Wechsel von Red Bull Salzburg): Der Transfer des BVB sorgte kurz vor Silvester für Aufsehen, da ganz Europa ein Auge auf dem 19-jährigen Stürmer aus Norwegen geworfen hatte. Nun wirbelt er im schwarz-gelben Trikot. Und wie. In seinen ersten drei Bundesliga-Spielen hat Haaland sieben Mal getroffen. BVB-Ausgaben: 20 Millionen Euro.

Emre Can (Wechsel von Juventus Turin): Der Nationalspieler kehrt in die Bundesliga zurück - kurz vor dem Ende der Transferperiode hat ihn Dortmund verpflichtet. Der 26-Jährige verdient rund acht Millionen Euro pro Jahr. In der Rückrunde wird er allerdings zunächst ausgeliehen. Kommt Can auf eine gewisse Anzahl an Spielen, greift eine Kaufverpflichtung. Dann wird der BVB für den gebürtigen Frankfurter 25 Millionen Euro an Turin überweisen. "Emre Can hat bei großen Klubs gespielt. Er ist es gewohnt, gewinnen zu müssen. Seine Mentalität wird uns guttun", sagt Zorc. BVB-Ausgaben: 25 Millionen Euro (im Sommer).

Rechnet man nur die Ablösesummen zusammen, hat der BVB in diesem Winter bis zu 64 Millionen Euro eingenommen - und nur 45 Millionen Euro ausgegeben, wobei 25 davon erst im Sommer fällig werden. Allerdings gehören die Neuzugänge Haaland und Can direkt zu den Topverdienern im Klub, hinzukommen Beraterprovisionen. (las)