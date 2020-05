BVB-Verhandlungen stocken: Was wird aus Roman Bürki?

Dortmund. Der BVB möchte den Vertrag mit seinem Torhüter Roman Bürki verlängern. Doch die Verhandlungen stocken derzeit. Was ist der Grund?

Bis 2021 gilt er noch, der BVB-Vertrag von Roman Bürki. Deswegen müsste dieser eigentlich verlängert werden, wenn die Dortmunder nicht riskieren wollen, dass der Torhüter den Verein im kommenden Sommer ablösefrei verlassen kann. Doch die Verhandlungen holpern, was an Bürki liege, so ist es nach den Informationen dieser Redaktion aus dem Dortmunder Umfeld zu hören.

Denn der BVB möchte mit seiner Nummer eins verlängern. Bürki hat sich zu einem Leistungsträger, zu einer Führungspersönlichkeit entwickelt. Sogar die Fans skandieren seinen Namen. "Zwischen Dortmund und mir war es nie eine Frage des Geldes", erklärte Bürki im April. Was aber nicht ausschließt, dass der Schweizer eine neue Herausforderung sucht.

Chelsea soll an BVB-Torhüter Bürki interessiert sein

Vielleicht in England? Der FC Chelsea soll laut der "Sun" an Bürki interessiert sein, um den Spanier Kepa Arrizabalaga an der Stamford Bridge als Nummer 1 abzulösen. Kepa war 2018 als bis dahin teuerster Torhüter der Welt für rund 80 Millionen Euro von Athletic Bilbao zum FC Chelsea gewechselt. Seinen Cheftrainer Frank Lampard hat er als langfristige Nummer 1 bisher nicht überzeugt, war zwischenzeitlich auch nur noch Ersatz.

Bürki trägt das BVB-Trikot seit 2015. Der 29-Jährige bestritt bisher 184 Bundesliga-Spiele, 150 für den BVB und zuvor 34 für den SC Freiburg. (sing/las/ mit dpa)