BVB-Verteidiger Bensebaini erlebt Nachmittag zum Vergessen

Frankfurt. BVB-Linksverteidiger Ramy Bensebaini enttäuscht in Frankfurt. Dies wirft die Frage auf, ob er eine Pause benötigt.

Sebastian Kehl beherrscht es, sich meist diplomatisch auszudrücken, vor allem wenn es um die eigenen Spieler geht. Von daher sprach er sehr zaghaft über die Leistung von Ramy Bensebaini. „Ich finde, er hat schon stabile Spiele gemacht. Heute ist er nicht alleine dafür verantwortlich, aber er kann Situationen sicherlich an der ein oder anderen Stelle besser lösen“, sagte der Sportdirektor von Borussia Dortmund.

Dies war natürlich sehr freundlich formuliert für den Nachmittag, den Bensebaini auf seiner linken Seite beim 3:3 in Frankfurt erlebte. Ein Eintracht-Angriff nach dem anderen rollte über ihn in der ersten Halbzeit hinweg. Der 28-Jährige wirkte überfordert – und als sich das Spiel beruhigt hatte, die Dortmunder die Kontrolle übernommen hatten, unterlief ihm vor dem dritten Gegentor noch ein entscheidender Stellungsfehler.

Ein Spiel zum Vergessen für BVB-Verteidiger Bensebaini

Bislang stand Bensebaini in fast jeder Begegnung über 90 Minuten auf dem Platz, mal stabil, mal wackliger, der Auftritt in Frankfurt war seine bislang schwächste Leistung. Und dies wirft die Frage auf, ob ihm Trainer Edin Terzic am Mittwoch im DFB-Pokal gegen die TSG Hoffenheim oder im Topspiel am Samstag gegen den FC Bayern eine Pause geben sollte. Eine Alternative wäre Julian Ryerson, der auf der rechten und der linken Seite verteidigen kann. Ähnliches gilt für Marius Wolf, der sich als Rechtsverteidiger allerdings deutlich wohlerfühlt. Mehr Möglichkeiten bieten sich Terzic nicht, deswegen möchte der Klub vielleicht schon im Winter einen weiteren Außenverteidiger verpflichten.

Ramy Bensebaini wechselt ablösefrei von Borussia Mönchengladbach

Im vergangenen Sommer kam Bensebaini ablösefrei von Borussia Mönchengladbach und ist seitdem damit konfrontiert, dass immer wieder Vergleiche aufgemacht werden mit Raphael Guerreiro. Der Portugiese spielte sieben Jahre in Dortmund und hatte Phasen, in denen man ihn als den vielleicht stärksten Linksverteidiger der Bundesliga bezeichnen konnte. Aber genauso Phasen, in denen er große Probleme in der Defensive hatte.

Und Bensebaini? In Frankfurt musste man zu seiner Entlastung anführen, dass er von Giovanni Reyna kaum unterstützt wurde, häufig mit zwei Gegenspielern konfrontiert war. „Man konnte sehen, dass die Frankfurter über diese Seite erfolgreicher waren. Wir haben Fehler gemacht, im Stellungsspiel, im gemeinsamen Verschieben. Das können wir besser machen“, kritisierte Kehl – wieder eher zaghaft.

Kritik von BVB-Trainer Terzic: "Wir haben wichtige Zweikämpfe verloren"

Trainer Edin Terzic sah einen Grund für die Defensivprobleme auf der linken Seite, dass seine Mannschaft die richtigen Momente für das Pressing verpasst habe. Dadurch sei Frankfurt häufig durchgebrochen. „Wir haben wichtige Zweikämpfe verloren. Wir haben es nicht geschafft, ihre Angriffe weit weg von unserem Tor zu halten, deswegen mussten wir immer wieder im eigenen Strafraum verteidigen.“ Durch die Systemumstellung in der zweiten Halbzeit habe sich dies gebessert.

Es gab zudem noch andere Dinge, über die sich die Entscheidungsträger ärgerten. Etwa den leichtfertigen Hackentrick von Julian Brandt vor dem dritten Gegentor. „Das war die falsche Lösung“, sagte Trainer Edin Terzic. „So haben wir in der Vergangenheit häufiger Bälle verloren. Das ist etwas, was wir abstellen wollen, was wir lange abgestellt haben, und was wir auch wieder abstellen werden.“

Kritik von BVB-Führungsspieler Mats Hummels

Denn dies hat eine Vorgeschichte, sie liegt knapp ein Jahr zurück. Damals kritisierte Mats Hummels die eigene Mannschaft, warf ihr einen Hang zum Schönen vor, der Erfolg verhindert. "Es muss aus manchen Köpfen raus, dass erfolgreicher Fußball immer sexy und Hacke, Spitze, eins, zwei, drei auf fünf Metern ist", sagte der Wieder-Nationalspieler damals. Statt „manchmal das Besondere“ zu machen, sollte lieber versucht werden, „immer das Richtige zu tun“. Eine öffentliche Kritik, die nicht bei allen gut ankam.

Sebastian Kehl meinte nun: „Die Situation ist leichtsinnig, das darf Jule nicht passieren.“ Allerdings, so der Sportdirektor, müsse man trotzdem versuchen, das Gegentor besser zu verteidigen. Womit man wieder bei Ramy Bensebaini wäre. Dieser schien nach dem verunglückten Hackentrick von Julian Brandt mit den Gedanken woanders zu sein, Torschütze Fares Chaibi entwischte ihm – und traf. Bensebainis Tiefpunkt an diesem Nachmittag zum Vergessen.

