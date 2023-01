BVB wartet auf Angebote: Thorgan Hazard kann Borussia Dortmund verlassen

Mainz. Der BVB hat in Mainz 2:1 gewonnen - Thorgan Hazard stand nicht mal im Kader. Schon jetzt zeigt sich, wie die Mannschaft umgebaut werden soll.

Trainer Edin Terzic genießt gerade den Luxus der Möglichkeiten, auch wenn beim FSV Mainz 05 Kapitän Marco Reus (erkältet) und Jude Bellingham (gelbgesperrt) fehlten, hatte er deutlich mehr Personal zur Verfügung als in den vergangenen Monaten. In der 62. Minute wechselte er Jamie Bynoe-Gittens, Giovanni Reyna und Sebastien Haller ein, und Haller und Reyna entschieden gemeinsam das Spiel. Der BVB gewann 2:1 in Mainz und tackerte sich so an die Champions-League-Ränge.