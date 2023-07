BVB: Warum es richtig ist, dass Marco Reus nicht mehr Kapitän ist

Am Mittwoch hat der BVB sein erstes Spiel seit dem Meister-Drama am letzten Spieltag absolviert. Beim 7:0-Erfolg gegen Westfalia Rhynern bekamen die Dortmunder Fans keinen Neuzugang zu sehen. Felix Nmecha und Ramy Bensebaini waren nicht dabei, weitere Spieler wurden nicht geholt. Der BVB hat einen Transferstau. Die zweite Mannschaft des BVB war jedoch aktiv und schwächte den MSV Duisburg. Julian Hettwer wechselt von den Zebras zu den Schwarz-Gelben. Darüber haben wir in unserem Podcast fußball inside gesprochen. Moderator Timo Düngen diskutiert mit BVB-Reporter Christian Woop und unserem MSV-Experten Dirk Retzlaff.

Essen. Borussia Dortmund treibt in diesem Sommer den Umbruch voran, die Hierarchie verschiebt sich. Darüber sprechen wir im Podcast fußball inside.

Bei Borussia Dortmund soll sich in diesem Sommer eine Menge tun. Der Vizemeister treibt weiterhin seinen Umbruch voran, die Hierarchie in der Mannschaft verschiebt sich, sie soll verjüngt werden. Der nächste, richtige Schritt: Marco Reus, 34 und eine Legende beim BVB, stellt sein Kapitänsamt zur Verfügung.

Die richtige Entscheidung, meint FUNKE-BVB-Reporter Christian Woop: "Vielleicht fällt von ihm dadurch auch eine Last ab." Außerdem sprechen wir in der neuen Ausgabe unseres Podcasts fußball inside über den aktuellen Transferstau beim BVB. In Felix Nmecha und Ramy Bensebaini hat Dortmund erst zwei Neue geholt. Fürs Mittelfeld und die rechte Abwehrseite sollen noch Spieler kommen. Doch man tut sich schwer in dieser Periode.

