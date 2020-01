Dortmund. Emre Can möchte Juventus Turin in diesem Winter definitiv verlassen. Der BVB hat Interesse. Kommt es zum Transfer? Oder nicht? Eine Auflistung.

BVB: Was für und was gegen einen Transfer von Can spricht

In den sozialen Medien verrät Emre Can noch nichts von seinen Abwanderungsgedanken. Stattdessen präsentiert sich der Nationalspieler auf der Fotoplattform Instagram weiterhin im Trikot des italienischen Topklubs Juventus Turin. Nach den Informationen dieser Redaktion wird er seinen aktuellen Arbeitgeber in diesem Winter aber definitiv verlassen. Bis Mitte der kommenden Woche soll eine Entscheidung fallen. Im Rennen sind Manchester United, Tottenham Hotspur - und auch der BVB.

Wenn man sich in Dortmund umhört, erklingen vor allem Gegenargumente für einen Transfer des 26-Jährigen. Can sei zu teuer, außerdem habe man derzeit keinen Platz für ihn. Doch in einem Geschäft, in dem die Wahrheit gerne mal etwas gebogen wird, kann dies auch ein Bluff sein. Denn es existieren einige Gründe für einen Transfer.

Was für einen BVB-Transfer von Emre Can spricht

Mentalität: Die hat Can, da würde niemand widersprechen. Der gebürtige Frankfurter prescht gerne vor, übernimmt Verantwortung, ist vollgesogen mit Selbstbewusstsein, zeigt Siegeswillen. Deswegen schätzt ihn etwa Bundestrainer Joachim Löw.

Flexibilität: Am liebsten hält Can das Mittelfeld zusammen, er kann zudem in der Abwehr das eigene Tor verteidigen. In der Innenverteidigung, auf der Außenbahn. Der BVB hat in Julian Weigl einen ähnlich flexiblen Profi an Benfica Lissabon (für 20 Millionen Euro) abgegeben. Diese Rolle könnte nun Can ausfüllen.

Die EM 2020: Can will unbedingt zum Kader der deutschen Nationalmannschaft gehören, wenn im Sommer die Europameisterschaft 2020 stattfindet. Seine Chancen stehen gut, in der Bundesliga (beim BVB) könnte er zusätzlich für sich werben.

Was gegen einen BVB-Transfer von Emre Can spricht

Die Kosten: Can zählt bei Juventus Turin zu den Großverdienern. Er soll um die 14 Millionen Euro verdienen, ein Gehalt, das ihm der BVB nicht zahlen möchte. In der Premier League (also bei Manchester United oder Tottenham Hotspur) werden solche Summen viel eher überwiesen. Zudem möchte Turin für seinen Spieler, der einen Vertrag bis 2022 besitzt, natürlich eine Ablösesumme kassieren. Um die 30 Millionen Euro sollen es sein, auch dies zu viel für Dortmund.

Der BVB-Kader: Natürlich würde Emre Can den Kader der Borussia verfeinern, eine Stammplatz-Garantie hätte er aber nicht. Im zentralen Mittelfeld vertraut Trainer Lucien Favre derzeit Axel Witsel und Julian Brandt. In der Abwehr konkurieren Mats Hummels, Dan-Axel Zagadou, Manuel Akanji und Leonardo Balerdi um die Plätze. Wobei: Akanji kämpft derzeit mit Leistungsschwankungen. Balerdi spielt unter Favre keine Rolle.