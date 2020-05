BVB: Wo es noch hakt, warum Favre weiter in der Kritik steht

Knapp sechs Monate sind vergangen seit jenen denkwürdigen 45 Minuten, in denen der freche Aufsteiger SC Paderborn 3:0 beim großen Favoriten Borussia Dortmund führte. Einige BVB-Fans verhöhnten die eigenen Spieler, viele pfiffen. Am Ende milderten die Dortmunder die Blamage noch etwas ab, da sie in der zweiten Halbzeit noch drei Tore zum 3:3-Endstand schossen.

Nun reisen die Schwarz-Gelben nach Paderborn – unter anderen Voraussetzungen. Weil aufgrund der Corona-Krise keine Anhänger im Stadion sein werden. Aber auch, weil sich die Mannschaft von Trainer Lucien Favre seit dem 3:3 in der Hinrunde weiterentwickelt hat. Allerdings liegt der selbst ernannte Titelkandidat in der Tabelle trotzdem sieben Punkte hinter Tabellenführer FC Bayern, der Gewinn der Deutschen Meisterschaft erscheint als sehr unwahrscheinlich. Der BVB verlor am Dienstag 0:1 gegen den Rekordmeister, damit konnte er wiedermal eine entscheidende Partie nicht für sich entscheiden.

Trotzdem erklärt Sportdirektor Michael Zorc, dass nach der enttäuschenden Partie in der Hinrunde gegen Paderborn einige Prozesse stattgefunden hätten. „Die Spieler haben sich zusammengesetzt, sie haben viel diskutiert. Nie wieder wollten sie so eine Halbzeit spielen. Seitdem sind viele positive Dinge entstanden.“

Borussia Dortmund: Die Dreierkette verleiht Stabilität

Doch was hat sich zum Positiven entwickelt? Wo hakt es weiterhin? Und warum steht Trainer Favre weiterhin in der Kritik? Eine Auflistung vor der Partie am Sonntag (18 Uhr/Sky) in Ostwestfalen.

Die Defensive wackelt weniger. Seitdem die Dortmunder mit einer Dreierkette verteidigen, präsentieren sie sich weniger anfällig, weniger schwankend. Mats Hummel lenkt, Lukasz Piszczek erlebt seinen vermutlich dritten Frühling, Manuel Akanji patzt seltener. Dan-Axel Zagadou berauschte vor der Corona-Krise, jetzt kann er aufgrund eines Außenbandrisses in dieser Saison nur noch zuschauen.

Dortmund hat wieder einen Anführer im Mittelfeld

Foto: Getty Images

Die Offensive wurde durch Stürmer Erling Haaland (fehlt in Paderborn verletzt) noch einmal verfeinert, sie gehört sowieso zum Besten, was die Bundesliga zu bieten hat. Jadon Sancho, Julian Brandt, Thorgan Hazard wirbeln, die Außenspieler Raphael Guerreiro und Achraf Hakimi treiben an. Das wirkt bereits meisterlich.

In Emre Can marschiert seit dem Winter wieder ein Anführer durch das Mittelfeld, der auch mal foult, wenn es sein muss. Der Nationalspieler wird gegen Paderborn nach seinen Muskelproblemen vermutlich wieder in die Startelf zurückkehren, weil Mahmoud Dahoud (Knieverletzung) in dieser Spielzeit nicht mehr zur Verfügung steht.

BVB unter Favre titelreif?

Trotz all der Weiterentwicklung schafft es die Elf in den wirklich wichtigen Partien nur selten, 100 Prozent abzurufen. „Da haben wir Potenzial, uns zu verbessern“, sagt Zorc. Bleibt die Frage, was die Gründe hierfür sind. Denn eigentlich tummeln sich im Kader mittlerweile genügend erfahrene Profis, die schon viele große Spiele erlebt haben.

Außerdem verfällt der BVB immer noch in vielen Spielen zwischenzeitlich in eine seltsame Passivität, zieht sich weit zurück. Oft lässt dies den Gegner wieder erstarken, Spiele werden dadurch unberechenbarer, selbst wenn die Dortmunder trotzdem meistens gewinnen.

Hat den Spitzenreiter aus München im Blick: BVB-Trainer Lucien Favre. Foto: DPA

Und dann wäre da noch Trainer Lucien Favre, der vor dem Paderborn-Spiel schon wieder in der Kritik steht. Diesmal selbst verschuldet, weil er durch ein unglückliches Interview nach dem Bayern-Spiel, das nach Abschied klang, eine Debatte um seine Person ausgelöst hat. „Ich konzentriere mich auf das Wesentliche“, meint er nun.

Unter Favre begeistert der BVB häufig, trotzdem hat es der 62-Jährige nicht geschafft, aus der Ansammlung an Hochbegabten eine Mannschaft zu formen, die Titel gewinnt. Es steht daher nicht fest, ob er nach dieser Saison weiterarbeiten darf. Oder ob sich die Bosse entschließen, dass die Borussia nur durch einen anderen Trainer wirklich titelreif werden kann.