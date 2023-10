BVB: Yousouffa Moukoko erleidet nach Gala einen Rückschlag

Dortmund. Am Freitag knistert es in Dortmund: der BVB empfängt Werder Bremen. Trainer Edin Terzic muss auf Yousouffa Moukoko verzichten. Die PK im Ticker.

Der BVB empfängt am Freitag (20.30 Uhr/DAZN, alle Informationen zur Übertragung gibt es hier) Werder Bremen. Bereits heute spricht Trainer Edin Terzic auf der Pressekonferenz über das Spiel, die Verletztensituation - und auch über die Suspendierung von Paris Brunner. Wir tickern die PK live.

BVB-PK mit Edin Terzic im Ticker

12.30 Uhr: Edin Terzic hat auf dem Podium Platz genommen. Die Pressekonferenz kann beginnen.

12.31 Uhr: Zunächst geht es um die Personalsituation. "Bis auf Sebastien Haller sind alle Jungs wieder in Dortmund", sagt Edin Terzic. Der ivorischer Stürmer wird in wenigen Minuten zurück erwartet. Marcel Sabitzer ist wieder fit. Ramy Bensebaini hat seine Gelb-Rot-Sperre abgesessen. Dafür fehlt Yousouffa Moukoko mit einer Oberschenkelverletzung. Für die U21-Nationalmannschaft hatte der 18-Jährige zuletzt eine Gala-Vorstellung gezeigt und drei Tore erzielt.

12.33 Uhr: Nun geht es um Niclas Füllkrug, der auf seinen Ex-Klub Werder Bremen trifft. Terzic lobt die Entwicklung des Nationalspielers. "Es wird sich jetzt zeigen, wie er sieben Spiele in drei Wochen verkraftet", sagt der Trainer. "Das ist er bislang noch nicht gewohnt."

12.35 Uhr Nun ist Giovanni Reyna ein Thema. "Gio ist ein hochtalentierter Spieler, der eine extrem lange Leidenszeit in seiner Karriere hatte", sagt der Trainer. Er freut sich, dass der Profi in der Nationalmannschaft wieder Fuß fassen konnte. "Es war erfreulich, dass er von der Nationalmannschaft zurückgekehrt ist ohne Beschwerden", sagt Terzic. "Wir wissen um seine Qualität, um sein Potenzial. Jeder einzelne Spieler wird wichtig sein."

12.37 Uhr: Ein Journalist will wissen, wie die Nationalspieler die Belastung verkraft haben. "Das ist ein Thema, was wir nach jeder Länderspielpause habem. Mit dieser Situation kennen wir uns aus", sagt Terzic. Sebastien Haller und Co. kennen die Situation. Außer Moukoko werden aber alle Rückkehrer einsatzfähig sein.

12.41 Uhr: Paris Brunner wurde am Mittwoch suspendiert. Was der 17 Jahre alte Spieler sich geleistet hat, möchte Terzic nicht sagen. "Es gab einen Vorfall, der uns zu dieser Maßnahme gezwungen hat. Darüber hinaus bitte ich um Geduld", sagt der Trainer, der den Angreifer als "hochtalentierten Spieler" bezeichnet.

Marcel Sabitzer trainert wieder komplett mit

12.43 Uhr: Marcel Sabitzer wird heute komplett mit der Mannschaft trainieren. "Es ist eine spezielle Situation, weil er sehr viel verpasst hat", sagt der Trainer. Er betont, dass Sabitzer in den kommenden Wochen ein sehr wichtiger Faktor für die Mannschaft sein wird.

12.45 Uhr:Terzic sieht die Mannschaft in der Tabellenregion, die angepeilt worden ist. "Man sieht, dass es spielerisch besser wird, dass die Jungs mehr Vertrauen bekommen, dass die Leichtigkeit zurückkommt", sagt Terzic. Durch den erhöhten Konkurrenzdruck würden sich die Jungs ans Limit schieben. Terzic: "Darauf dürfen wir uns aber nicht ausruhen."

12.46 Uhr: Terzic lobt den Gegner Werder Bremen. "Gegen Mainz 05 hat man gesehen, welches Potenzial in der Mannschaft steckt", sagt der Dortmunder, der außerdem an das Spiel der Vorsaison erinnert. Der BVB verlor nach einem 2:0 durch drei späte Gegentore noch 2:3.

Niklas Süle geht mit seiner Situation als Ersatz professionell um

12.48Uhr. Niklas Süle spielt aktuell selten von Anfang an. "Er geht sehr professionell mit der Situation um, er ist sehr respektvoll. Er zeigt aber auch in jeder Woche, dass er spielen möchte", sagt der Trainer über den Innenverteidger.

12.50 Uhr: Yousouffa Moukoko fehle aktuell nicht viel für Einsätze, "außer ein gesunder Oberschenkel". "Er wird in Zukunft seine Einsätze bekommen", sagt der Trainer.

12.52 Uhr: Julian Brandt steht vor seinem 300. Bundesliga-Spiel. "Er ist ein Kind der Bundesliga. Er ist im besten Fußballalter. Ich genieße es, jeden Tag mit ihm zusammenarbeiten", sagt Terzic. "Er ist jemand, der uns gerade richtig gut tut, sowohl mit Ball als auch gegen den Ball." Terzic zog einst eine Vergleich zu Kevin De Bruyne. "Dazu stehe ich", sagt der Trainer. Er spricht über die viele Tore und Vorlagen Brandts. "Er ist in den letzten Jahren von Verletzungen verschont geblieben. Wir wissen um seine Qualitäten."

12.55 Uhr: Der Trainer spricht nun über taktische Details. "Wir haben im Training etwas umgestellt", sagt Terzic. So wurde ein Countdown abgeschafft, bei dem es darum ging, kurz vor Ablauf der Uhr noch ein spätes Tor zu erzielen. Es gehe davon, den Kopf oben zu halten in Aktionen.

12:57 Uhr: Zum Abschluss wird das Thema Jetlag noch zur Sprache gebracht. "Unsere Ärzte, unsere medizinische Abteilung und unsere Athletiktrainer sind im engen Austausch mit unseren Jungs", sagt Terzic.

Edin Terzic (rechts) mit seinen BVB-Assistenten Sebastian Geppert (mit Mütze) und Armin Reutershahn. Foto: firo

