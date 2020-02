BVB: Zorc schwärmt von Sancho und spricht über die Zukunft des Engländers

"Ich genieße meine Zeit, aber es soll noch viel kommen", meinte Erling Haaland, während er sein Abendessen in den Händen balancierte, das in einer Plastikbox dampfte. Kurz zuvor hatte der BVB 5:0 (2:0) gegen Union Berlin gewonnen, dabei die Fans berauscht. Auch weil Haaland wieder traf. Zweimal. Der 19-Jährige Zugang hat nun in seinen ersten drei Bundesliga-Spielen sieben Treffer erzielt. Rekord.

Da der Norweger fast die gesamte Aufmerksamkeit auf sich zieht, geht allerdings fast ein wenig unter, dass sich Jadon Sancho längst wieder auf sein Topniveau gehievt hat. Der Engländer, ebenfalls erst 19 Jahre alt, dribbelte sich gegen Berlin zu seinem 25. Tor in der Liga und darf sich nun als jüngster Profi mit dieser Trefferanzahl bezeichnen. „Ich habe Geschichte geschrieben“, verkündete Sancho einen Tag später in den sozialen Medien. Nebenbei berauscht er als Vorlagengeber, 13 Torvorbereitungen sind der beste Wert in Deutschlands höchster Spielklasse.

„Er ist für mich ein Phänomen. Es ist einfach Wahnsinn, was der Junge abliefert“, erklärt Sportdirektor Michael Zorc im Gespräch mit dieser Redaktion. Im Training arbeite Sancho mit Freude, er wolle sich immer verbessern. „Man sieht, dass er sich wohlfühlt“, ergänzt Zorc. Wie lange noch? „Im Moment fühlt er sich sehr wohl.“

BVB lockt begnadete Profis an - und verliert sie

Denn natürlich lockt Sancho die großen Klubs in Europa an. Immer ploppen Nachrichten auf, nach denen der Engländer von den Vereinen in seinem Heimatland gejagt werde. Auch Haaland wird, wenn er so weiter trifft, nicht seine gesamte Karriere in Schwarz-Gelb auf Torejagd gehen. Der BVB schafft es zwar immer wieder, begnadete Jungprofis zu verpflichten. Wenn die sich aber weiterentwickeln, ziehen sie irgendwann weiter.

Aber: Noch können die BVB-Fans die Klasse von Haaland und Sancho genießen.