Dortmund. Borussia Dortmund verlängert den Vertrag mit dem Offensivspieler Jamie Bynoe-Gittens langfristig bis 2028. Er will sich beim BVB durchsetzen.

Der BVB bindet eines seiner größten Talente langfristig. Der Engländer Jamie Bynoe-Gittens hat seinen Vertrag vorzeitig bis zum 30. Juni 2028 verlängert. Das teilte der Verein zwei Tage vor dem Spiel in der Champions League gegen die AC Mailand mit. Der 19-Jährigen spielt seit 2022 in Schwarz-Gelb.

Bynoe-Gittens ein "Versprechen für die Zukunft"

Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl sieht in Bynoe-Gittens ein "Versprechen für die Zukunft". Der Engländer sein "ein Flügelstürmer, der enorm hohes Tempo mitbringt, ständig Eins-gegen-Eins-Situationen sucht, sie durch seine te chnische Qualität lösen, Mitspielern Torgelegenheiten verschaffen oder selbst zum Abschluss kommen kann."

In der laufenden Saison kommt Bynoe-Gittens bislang nur sporadisch zum Einsatz. Im ersten Spiel der Champions-League-Gruppenphase spielte er bei der 0:2-Niederlage bei Paris Saint-Germain 14 Minuten, in der Bundesliga kommen weitere 72 Minuten hinzu.

BVB war Ansprechpartner Nummer eins für Bynoe-Gittens

Allerdings deutet er immer wieder sein enormes Potenzial an und muss derzeit erst einmal wieder Fuß fassen, nachdem ihn gleich zwei Schulteroperationen in der vergangenen Saison stoppten. "Ich bin stolz, dass Borussia Dortmund mir die Gelegenheit gibt, einen so langfristigen Vertrag zu unterschreiben. Auch in den für mich verletzungsbedingt etwas schwierigeren Phasen der vergangenen Monate habe ich immer den Glauben und das Vertrauen des Klubs gespürt", sagte er. Er fühle sich in der Mannschaft wohl und deshalb sei der BVB immer sein Ansprechpartner Nummer eins gewesen."

Bynoe-Gittens wechselte 2022 von Manchester City nach Dortmund. Insgesamt stand er in 27 Bundesliga-Spielen auf dem Platz. Dabei schoss er drei Tore und bereitete ein weiteres vor.

