Champions-League-Auslosung mit BVB: Gegner, Lostöpfe, Termine, TV

Bald geht es wieder um den Henkelpott: Auch der BVB ist in der Champions League vertreten.

Dortmund. Bald geht die Champions League wieder los. Wann und mit bekommt es Borussia Dortmund zu tun? Die Übersicht.

Es ist nicht mehr lange hin bis zu den großen Europapokal-Abenden unter Flutlicht. In gut vier Wochen beginnt die Champions League. Die Auslosung für die Gruppenphase findet bereits am 31. August um 18 Uhr statt. Mit dabei: vier deutsche Vertreter - Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Union Berlin.

Der BVB befindet sich in Lostopf 2. Damit drohen aus Topf 1, bestehend aus den wichtigsten Landesmeistern und Europa-League-Sieger FC Sevilla, Hammerlose wie Manchester City oder Paris Saint-Germain, aber auch machbare Gegner wie Benfica Lissabon oder Feyenoord Rotterdam.

Champions-League-Auslosung: Die Lostöpfe

Lostopf 1 Lostopf 2 Lostopf 3 Lostopf 4 Manchester City, FC Sevilla, FC Barcelona, SSC Neapel, Bayern München, Paris Saint-Germain, Benfica Lissabon, Feyenoord Rotterdam Real Madrid, Manchester United, Borussia Dortmund, Atlético Madrid, RB Leipzig, FC Porto, Arsenal, Inter Mailand FC Salzburg, AC Mailand, Lazio Rom, Roter Stern Belgrad, Schachtar Donezk Union Berlin, RC Lens

Drei weitere Klubs haben die Teilnahme an der Gruppenphase ebenfalls sicher: Real Sociedad, Celtic Glasgow und Newcastle United. Allerdings steht noch nicht fest, in welchen Lostöpfen sie sich befinden. Dies hängt von den Ergebnissen der Play-offs ab. Die Rückspiele finden am 29. und 30. August statt.

Der BVB ist in der vergangenen Saison gegen den FC Chelsea unglücklich aus der Champions League geflogen. Foto: firo

Champions League: Die Play-off-Duelle

Young Boys Bern - Maccabi Haifa (Hinspiel: 0:0)

Galatasaray Istanbul - Molde FK (3:2)

Panathinaikos Athen - Sporting Braga (1:2)

AEK Athen - Royal Antwerpen (0:1)

FC Kopenhagen - Rakow Czestochowa (1:0)

PSV Eindhoven - Glasgow Rangers (2:2)

Wer zeigt Champions-League-Auslosung im TV und im Live-Stream?

Es gibt drei Möglichkeiten, die Auslosung der Champions-League-Gruppenphase live zu verfolgen. Im TV wird die Veranstaltung von Sky übertragen. Wer sie im Stream anschauen möchte, hat zwei Optionen: Zum einen die kostenfreie ZDF-Mediathek, zum anderen den bezahlpflichtigen Streamingdienst DAZN. Die Übertragung beginnt jeweils um 18 Uhr.

Champions League: Die weiteren Spiel-Termine

1. Spieltag: 19./20. September

2. Spieltag: 3./4. Oktober

3. Spieltag: 24./25 Oktober

4. Spieltag: 7./8. November

5. Spieltag: 28./29. November

6. Spieltag: 12./13. Spieltag

Achtelfinale: 13./14./20./21. Februar und 5./6./12./13. März

Viertelfinale: 9./10. und 16./17. April

Halbfinale: 30. April/1. Mai und 7./8. Mai

Finale: 1. Juni in London

