Die Stimmung war vor dem Spiel zwischen Newcastle United und dem BVB zwischenzeitlich aufgeheizt. Am Ende war es ein erfolgreicher Ausflug für die Dortmunder.

Borussia Dortmund 3000 BVB-Fans in Newcastle: Video zeigt Prügelei vor dem Spiel

Newcastle. Knapp 3000 BVB-Fans sind in den Norden Englands gereist. Sie sahen einen 1:0-Sieg von Borussia Dortmund in Newcastle. Fanmarsch vor dem Spiel.

Eine kleine Anhöhe muss man aus der Innenstadt heraufmarschieren, dann erhebt sich der St. James' Park in Newcastle wie eine Kathedrale. Am Mittwochabend waren hier über 50.000 Fans dabei, die das Champions-League-Spiel zwischen dem neureichen Newcastle United und dem BVB sahen – auch viele Borussen und Borussinnen waren angereist. Es hatte sich gelohnt. Der BVB gewann durch ein Tor von Felix Nmecha mit 1:0 und ist in der Königsklasse nach nur einem Punkt aus den ersten beiden Spielen wieder voll im Rennen.

Nach und nach ließen sich am Mittwoch immer mehr schwarz-gelbe Schals entdecken, die durch das Zentrum der Stadt im Norden Englands schlenderten. Der Himmel? Grau. Um 16 Uhr Ortszeit war ein Fantreff am Grey’s Monument angsetzt, später ging es gemeinsam zum Stadion, dazu hatte das Fanbündnis „Südtribüne Dortmund“ aufgerufen.

Die BVB-Anhänger beim Fantreff am Grey’s Monument in Newcastle. Foto: Getty

BVB in Newcastle: Video zeigt Schlägerei vor dem Spiel

Vor dem Abpfiff kam es wohl auch zu einem Handgemenge. Das lässt ein Video vermuten, welches auf der Social-Media-Plattform X, ehemals Twitter, kursiert.

Für den BVB war das Spiel in Newcastle von enormer Bedeutung, es brauchte mindestens einen Punkt, um das Achtelfinale im Blick zu behalten und dies an einem Ort, der für seine bemerkenswerte, lautstarke Stimmung bekannt ist. Am Ende wurden es sogar drei Zähler.

Die BVB-Fans marschierten in Newcastle gemeinsam zum Stadion. Foto: AFP

„Wir wissen, dass es eine hitzige Atmosphäre wird“, hatte Dortmunds Trainer Edin Terzic gesagt. Sky-Experte Dietmar Hamann, selbst früher mal ein Jahr bei Newcastle United unter Vertrag, meinte im Gespräch mit dieser Redaktion: „Newcastle ist eine absolute Fußballstadt, dort gibt es nur den Ball, nichts anderes. Sie haben von der Stimmung her das vielleicht beste Stadion in England.“

Knapp 3000 BVB-Fans sind nach Newcastle gereist

So gesehen fanden am Mittwoch zwei Klubs zueinander, die zueinander zu passen scheinen, wäre da nicht der Investor in Newcastle. United erlebt nur deswegen einen Höhenflug, weil der Klub durch einen saudi-arabischen Staatsfond finanziert wird.

Knapp 3000 BVB-Fans waren nach Newcastle gereist, sie erlebten schon am Mittwochmittag, wie langsam auch die Anhängerinnen und Anhänger von Newcastle United die Pubs füllten. Ein Spieltag beginnt in England traditionell nicht erst mit dem Anpfiff, sondern schon zuvor in den Gastronomien der Stadt.

