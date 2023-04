Chaos beim FC Bayern: Der BVB kann sich den großen Titel-Traum erfüllen

Nach elf Jahren Bayern-Dominanz soll die Meisterschale in diesem Jahr endlich wieder an den BVB gehen - so der Wunsch dieser Dortmunder Fans.

Essen. Das Trainer-Experiment beim FC Bayern ist krachend gescheitert. Nutznießer ist der BVB, der die besten Karten im Titelkampf hat. Ein Kommentar.

Wer bei Sportsendungen auch in der Werbepause aufmerksam ist, kann in diesen Tagen einen Spot bemerken, in dem eine Achterbahn durchs Stadion des FC Bayern rast – was aktuell erstaunlich gut zu den aktuellen Ereignissen in der Bundesliga passt. Diese Saison ist bislang ein einziges Auf und Ab mit scharfen Wendungen und wilden Richtungswechseln, dazu gibt es viel Geschrei – und den einen oder anderen Teilnehmer, dem das alles furchtbar auf den Magen schlägt.