Corona-Ärger für BVB-Star Jadon Sancho: Verband reagiert

Essen. BVB-Star Jadon Sancho hat laut "Sun" auf einer Party in England die Corona-Regeln missachtet. Er wird verspätet im englischen Camp eintreffen.

Als der Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund am vergangenen Mittwoch im Supercup dem FC Bayern unterlag, fehlte Jadon Sancho im Kader. Auch als der BVB am Samstag klar gegen den SC Freiburg in der Bundesliga gewann, fehlte Sancho. Der britische Flügelstürmer verpasste beide Spiele, weil er an einer Atemwegsinfektion erkrankt war. Das hielt den BVB-Profi jedoch nicht davon ab, vor seiner Reise zur englischen Nationalmannschaft für mächtig Wirbel zu sorgen.

Denn der 20-Jährige hat für Irritation gesorgt. Laut einem Bericht der britischen Boulevard-Zeitung "The Sun" gehörte Sancho am Samstagabend zu den Gästen bei einer Überraschungsparty zum 23. Geburtstag des Chelsea-Spielers Tammy Abraham in London. Der BVB wusste zwar von dem Aufenthalt seines Starspielers in England, nicht aber, dass er eine private Party besuchen wollte. Corona-Regeln spielten auf dieser Feier offenbar keine große Rolle. Bilder zeigen, wie Sancho zusammen mit anderen "Happy Birthday" singt und in der Menge tanzt. Einen Mund-Nasen-Schutz hat er dabei zwar um, er trägt die Maske jedoch heruntergezogen über seinem Kinn.

BVB reagiert auf den Partybesuch von Jadon Sancho

Nicht nur, dass sich Sancho, der von seinem Klub Borussia Dortmund wegen einer Erkrankung geschont wurde, nun in seiner Freizeit ausgelassen feiert, die Konsequenzen können nun weitreichend sein. In England sind Corona-Regeln noch strenger als in Deutschland, weil das Land noch deutlich heftiger von der Pandemie betroffen ist. So dürfen sich nur Personen aus maximal sechs Haushalten treffen. Bei einem Verstoß droht eine Geldstrafe, die bis zu 10.000 Pfund betragen kann. Weitere Konsequenz: Sancho und seine beiden Teamkollegen Abraham und Chilwell werden als Vorsichtsmaßnahme verspätet im Camp der Engländer eintreffen. Das gab das Nationalteam am Montagnachmittag offiziell bekannt.

Auf der Party sollen rund 20 Personen gewesen sein, darunter auch ein weiterer englischer Nationalspieler: Ben Chilwell. Sancho, Chilwell und Abraham sollen eigentlich heute zur englischen Nationalmannschaft stoßen und sich in die "Blase" begeben. Eine Reaktion des Verbandes oder von Trainer Gareth Southgate liegt derzeit nicht vor. Anders sieht es beim BVB aus. Aufgrund der vielen Medienanfragen teilte der Verein am Montagmorgen mit: "Wir sind im engen Austausch mit der englischen FA und den Vertretern der Nationalmannschaft. Die Verantwortlichen vor Ort arbeiten - mit Blick auf die englischen Covid-19-Regeln - gerade intensiv an der Aufklärung des Vorgangs und werden sich mit Sicherheit noch äußern. Wir werden dieser Einordnung aus der Ferne inmitten einer Abstellungsperiode selbstverständlich nicht vorweggreifen.“

England: Geburtstagskind entschuldigt sich

BVB-Star Sancho selbst meldete sich nicht zu Wort. Anders das Geburtstagskind. Abraham erklärte am Sonntagabend: "Ich bin zu Hause angekommen und habe eine kleine Überraschungs-Party vorgefunden." Von den Plänen habe er nichts gewusst, er wolle sich aber "von ganzem Herzen für meine Naivität und den Besuch der Feier entschuldigen". Und: "Alles, was ich tun kann, ist, daraus zu lernen, mich bei jedem zu entschuldigen und zu versichern, dass das nie wieder passiert." (meme)