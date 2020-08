Das sagt BVB-Lizenzspielerchef Kehl über die Zorc-Nachfolge

Bad Ragaz. Sebastian Kehl spricht über die mögliche Nachfolge von BVB-Sportdirektor Michael Zorc. Schon bald soll eine Entscheidung fallen.

Offiziell gibt sich Sebastian Kehl eher zurückhaltend, wenn es um die Nachfolge von Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc geht. „Sie werden verstehen, dass ich diese Frage heute noch nicht abschließend beantworten kann“, sagte der Leiter der Lizenzspieler-Abteilung am Rande des BVB-Trainingslagers in Bad Ragaz in einem Interview mit dem Sport-Informationsdienst. Ambitionen aber lässt er dennoch durchblicken: „Wir haben uns aber darauf verständigt, zeitnah Gespräche zu führen und auch die Perspektive und zunehmende Verantwortlichkeiten dann zu besprechen.“