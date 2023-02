Das verbindet BVB-Trainer Terzic mit Chelsea-Coach Potter

Dortmund. Am Mittwoch empfängt der BVB den FC Chelsea. Für die Trainer Edin Terzic und Graham Potter bedeutet das ein besonderes Wiedersehen.

Nein, abzusehen war das wirklich nicht, als sich die beiden Männer Mitte der 2010er-Jahre kennenlernten, weil sie gemeinsam in England den Lehrgang zur Uefa-Pro-Lizenz absolvierten – der Lizenz, die man braucht, um in den europäischen Topligen zu trainieren. Ob sie die wirklich einmal brauchen würden, konnten die beiden Männer da noch nicht wissen: Der eine war Co-Trainer bei West Ham United, der andere hatte gerade den schwedischen Provinzklub Östersunds BK aus der vierten in die zweite Liga geführt.

Und jetzt stehen sich Edin Terzic und Graham Potter wieder gegenüber, auf einer der größten Bühnen, die der Weltfußball zu bieten hat: Im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals empfängt Borussia Dortmund mit Trainer Terzic den FC Chelsea, der inzwischen von Potter gecoacht wird (Mittwoch, 21 Uhr/DAZN). Ein guter Anlass, einmal zurückzublicken auf die gemeinsame Zeit: „Wir haben den Lehrgang gemeinsam über zwei Jahre absolviert und haben seitdem regelmäßigen Austausch“, erzählt Terzic. Er ist eine beeindruckende Persönlichkeit und ein fantastischer Trainer.

BVB-Trainer Terzic ist fasziniert von Potter

Insbesondere Potters Karriereweg hat seinen Dortmunder Kollegen beeindruckt: „Mich hat fasziniert, dass er in Schweden in der 4. Liga eingestiegen ist, an einem Ort, wo die nächste große Stadt 50 Kilometer entfernt war“, sagt Terzic. „Aber er hat dort eine unglaubliche Energie erweckt.“ So sehr, dass er den Klub aus der Viertklassigkeit in die erste Liga führte, außerdem erstmals in der Klubgeschichte den Pokal gewann – und in der Europa League die K.o.-Runde erreichte, wo gegen den FC Arsenal Schluss war, Damit immerhin war man in Großbritannien auf den Trainer aufmerksam geworden. Im Juni übernahm Potter beim Premier-League-Absteiger Swansea City, später bei Brighton & Hove Albion und im vergangenen September folgte er beim FC Chelsea auf den entlassenen Thomas Tuchel – der einst den BVB trainierte, während ein gewisser Edin Terzic in England seine Trainerlizenz machte.

„Das haben wir beide so nicht vorhersehen können, dass wir uns mal gegenüberstehen im Achtelfinale der Champions League“, sagt Terzic grinsend. „Wir freuen uns drauf – und ich kann versprechen, dass ich alles gebe, damit wir am Ende das Spiel gewinnen.“

