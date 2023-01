Deadline Day heute im Live-Ticker: Endspurt für den BVB, Schalke, VfL Bochum, RWE und MSV

Essen. Endspurt auf dem Transfermarkt: Heute schließt das Winter-Fenster. News und Gerüchte am Deadline Day gibt es hier im Live-Ticker.

Endspurt auf dem Transfermarkt. Heute schließt das Winter-Fenster, der Deadline Day steht an. Beim BVB sind nach der Personalie Youssoufa Moukoko und der Verpflichtung von Julian Ryerson wichtige Personalien geklärt, es geht aktuell nur noch um die möglichen Abgänge von THorgan Hazard und Nico Schulz. Schalke hat am letzten Tag erneut zugeschlagen und Mittelfeldspieler Eder Belanta verpflichtet.

Beim VfL Bochum gab es bereits drei Zugänge und drei Abgänge. Lys Mousset könnte den Klub noch verlassen. Rot-Weiss Essen hat seinen Kapitän verloren, wird sich aber für die Offensive mit einem Akteur von Borussia Mönchengladbach verstärken. Ansonsten ist in Essen nichts mehr geplant.

In diesem Transfer-Ticker informieren wir Sie bis zum Deadline Day am 31. Januar über News, Gerüchte und Transfers aus dem deutschen Profifußball. Der Schwerpunkt liegt auf den West-Klubs Borussia Dortmund, Schalke 04, Borussia Mönchengladbach, VfL Bochum, Rot-Weiss Essen und MSV Duisburg.

News und Gerüchte im Transfer-Ticker

Dienstag, 31. Januar

16:16 Uhr: BVB: Abgang von Nico Schulz unwahrscheinlich

Nico Schulz würde der BVB gerne abgeben. Berater Roger Wittmann sagte am Mittwoch bei „Sky“: „Es ist möglich, dass sich da heute noch etwas tut. Das wäre die beste Lösung für alle Seiten.“ Bei Borussia Dortmund hält man einen Transfer aber weiterhin für unwahrscheinlich. Das Arbeitspapier von Schulz gilt bis 2024, er verdient rund acht Millionen Euro.

15:19 Uhr: Isco-Deal zu Union Berlin geplatzt

Es schien der nächste Paukenschlag im Aufstieg des 1. FC Union Berlin zu werden. Weltstar Isco sollte nach Köpenick wechseln. Doch im letzten Moment scheitert das Geschäft.

Statt des avisierten Transfer-Coups gibt es gegenseitige Vorwürfe: Ex-Real-Star Isco wechselt doch nicht zu Fußball-Bundesligist Union Berlin. „Wir hätten Isco gerne bei uns gesehen, aber wir haben unsere Grenzen. Diese wurden heute entgegen der vorherigen Vereinbarung überschritten, deshalb kommt der Transfer nicht zustande“, sagte Unions Geschäftsführer Oliver Ruhnert in einer Mitteilung des Clubs von Dienstagnachmittag. Die Berater-Agentur des 30-Jährigen, Gestifute, sah das Problem dagegen bei Union und teilte der „Bild“ mit: „Wir mussten im Verlauf der Gespräche feststellen, dass unser Verhandlungspartner nicht mehr bereit war, sich in dem ursprünglich besprochenen Rahmen zu bewegen.“

War wohl nichts: Superstar Isco wechselt doch nicht zu Union Berlin. Foto: dpa

13:30 Uhr: Schalke leiht Balanta aus

Der FC Schalke 04 legt im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga personell ein weiteres Mal nach. Am Dienstag, dem letzten Tag der aktuellen Winter-Transferperiode, verpflichtete der Club auf Leihbasis den kolumbianischen Nationalspieler Éder Balanta. Der defensive Mittelfeldspieler kommt bis Saisonende vom belgischen Meister FC Brügge und ist der sechste Winter-Neuzugang, den die Schalker ausgeliehen haben.

Balanta, der 2019 vom FC Basel nach Brügge gewechselt war und dort noch einen Vertrag bis 2024 hat, stand für die Belgier in bislang 122 Spielen auf dem Platz. Dazu gehören auch sieben Einsätze in der Champions League.

12:40 Uhr: Cancelo-Wechsel zum FC Bayern perfekt

Der Transfer des portugiesischen Nationalverteidigers João Cancelo zum FC Bayern München ist perfekt. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Dienstag mitteilte, wird der WM-Spieler von Manchester City bis zum Saisonende ausgeliehen. Zudem sicherten sich die Münchner einer Kaufoption. Laut Medienberichten soll diese bei rund 70 Millionen Euro liegen. Der Vertrag des 28-Jährigen beim englischen Meister läuft noch bis zum 30. Juni 2027. Cancelo ist gleich ein Kandidat für einen Einsatz für das Pokal-Achtelfinale beim FSV Mainz 05 am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky).

12:28 Uhr: BVB-Profi Hazard auf dem Weg nach Eindhoven

Thorgan Hazard wird Borussia Dortmund am letzten Tag des Transferfensters wohl noch verlassen. Der Angreifer soll bei der PSV Eindhoven ein halbes Jahr auf Leihbasis spielen, allerdings ohne Kaufoption. Eindhoven übernimmt das komplette Gehalt des Dortmunder Profis.

Thorgan Hazard ist bei Borussia Dortmund vor dem Absprung. Foto: dpa

11:48 Uhr: Ingolstadt entlässt Rüdiger Rehm

Der FC Ingolstadt trennt sich von Trainer Rüdiger Rehm (44). Das teilte der Tabellensiebte der 3. Fußball-Liga am Dienstag mit. Nach der jüngsten Ergebnis- aber auch Entwicklungskrise habe man sich zu diesem Schritt „gezwungen“ gesehen. „Aufgrund der aktuellen sportlichen Situation und den ausbleibenden Resultaten nach zuletzt fünf Niederlagen aus sieben Spielen, sind wir aber zu dem Entschluss gekommen, handeln zu müssen“, sagte Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer.

11:09 Uhr: Leihe bis Sommer: Frankfurt verpflichtet Max

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat kurz vor dem Ende der Transferperiode Linksverteidiger Philipp Max verpflichtet. Wie die Hessen mitteilten, wird der 29-Jährige zunächst bis Sommer von der PSV Eindhoven ausgeliehen, im Anschluss besitzt die Eintracht eine Kaufoption.

Der dreimalige Nationalspieler sei ein „erfahrener“ Verteidiger, „der uns für die zahlreichen anspruchsvollen Aufgaben in der Rückrunde noch variabler und flexibler macht“, sagte Sportvorstand Markus Krösche. Am Dienstag sollte Max erstmals am Mannschaftstraining des Europa-League-Siegers teilnehmen.

Der Olympia-Zweite von Rio hatte unter anderem zwischen 2015 und 2020 für den FC Augsburg in der Bundesliga gespielt. Vor zweieinhalb Jahren war er in die Niederlande nach Eindhoven gewechselt.

10:48 Uhr: Fürth leiht Petkov aus Augsburg

Fußball-Zweitligist Greuther Fürth hat sich am letzten Tag der Transferperiode noch einmal personell verstärkt. Wie der Verein am Dienstag bekannt gab, wechselt Stürmer Lukas Petkov vom FC Augsburg nach Fürth, die Vereine verständigten sich auf eine Leihe bis Sommer.

„Lukas ist ein torgefährlicher Mittelfeldspieler, der auch weiter vorne eingesetzt werden kann“, sagte Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi: „Er hat eine gute Dynamik mit und gegen den Ball, die gut zu unserer Spielweise passt“. In der Bundesliga kam der 22 Jahre alte Petkov in dieser Saison siebenmal zum Einsatz, hinzu kommt ein Spiel im DFB-Pokal.

10:18 Uhr: 1860 München entlässt Michael Köllner

Der TSV 1860 München trennt sich von Trainer Michael Köllner. Wie der Fußball-Drittligist am Dienstag mitteilte, haben dies die Geschäftsführer nach dem anhaltenden sportlichen Negativtrend entschieden. Am Vorabend hatten die „Löwen“ gegen Dynamo Dresden mit 1:2 verloren. Geschäftsführer Günther Gorenzel übernimmt interimsmäßig zusammen mit dem einstigen „Löwen“-Spieler Stefan Reisinger das Traineramt. Reisinger arbeitete zuletzt für den KFC Uerdingen 05.

08:59 Uhr: Flügelspieler Hein wechselt nicht zu Hertha

Flügelspieler Gauthier Hein wechselt Medienberichten zufolge nicht zum abstiegsgefährdeten Fußball-Bundesligisten Hertha BSC. Zwischen dem Club und dem 26-Jährigen sei es nicht zu einer Einigung gekommen, berichteten die „Bild“-Zeitung und Sport1 am Dienstag. Der Profi von AJ Auxerre soll bereits zum Medizincheck in Berlin gewesen sein.

Damit sind die Berliner um ihren neuen Sportdirektor Benjamin Weber kurz vor dem Ende der Transferperiode am Dienstag weiter auf der Suche nach Verstärkungen. Laut „Bild“ bemühen sich die Herthaner nun um den Flügelspieler Theo Bongonda vom FC Cádiz.

Hertha wurde auch Interesse an Maximilian Philipp nachgesagt. Der gebürtige Berliner wechselte stattdessen aber per Leihe vom VfL Wolfsburg zu Werder Bremen. Der marokkanische WM-Spieler Selim Amallah von Standard Lüttich soll offenbar einen Wechsel nach Spanien zu Real Valladolid bevorzugen.

Union Berlin vor Kracher-Einkauf: Spanien-Star Isco soll kommen

Montag, 30. Januar, 21:25 Uhr: Union Berlin steht vor einem spektakulären Transfer. Der ehemalige Real-Madrid-Star Isco soll nach Informationen von „Sky“ am Dienstag einen Vertrag bei den Köpenickern unterschreiben. Dieser soll bis 2024 Gültigkeit besitzen und eine Option für ein weiteres Jahr enthalten. Spekulationen über einen Wechsel des seit Ende Dezember vereinslosen Spaniers in die Fußball-Bundesliga gibt es seit einigen Tagen.

Ex-Schalke-Profi Kaan Ayhan wechselt zu Galatasaray

Montag, 30. Januar, 21:19 Uhr: Die Zeit in Italien ist beendet. Kaan Ayhan, gebürtiger Gelsenkirchener und Ex-Profi des FC Schalke 04, hat den Serie-A-Klub US Sassuolo verlassen und wird künftig in der Türkei für Galatasaray Istanbul auflaufen. 400.000 Euro Leihgebühr lässt sich Galatasaray den Einsatz von Ayhan für den Rest der Rückrunde kosten, die Kaufpflicht beträgt 2,8 Millionen Euro. Mehr dazu lesen Sie hier.

Ex-Schalker McKennie wechselt nach Leeds

Montag, 30. Januar, 21:15 Uhr: Der frühere Schalker Bundesligaprofi Weston McKennie setzt seine Karriere bei Leeds United in der englischen Premier League fort. Am Montagabend gab Leeds die Leihe des US-Amerikaners bekannt. Der 24-Jährige kommt von Juventus Turin zunächst bis Saisonende nach England, anschließend hat Leeds die Option, den WM-Teilnehmer zu kaufen. McKennie war im September 2020 von Schalke nach Turin gewechselt. Mit dem italienischen Rekordmeister holte er den nationalen Pokal und den Superpokal. Bei Leeds trifft er nun auf den deutschen Innenverteidiger Robin Koch. Mehr dazu lesen Sie hier.

Hoffenheim holt Ex-Dortmunder Delaney

Montag, 30. Januar, 19:17 Uhr: Die TSG Hoffenheim hat sich bis zum Saisonende die Dienste des dänischen Nationalspielers Thomas Delaney gesichert. Die Kraichgauer leihen den 31 Jahre alten Mittelfeldspieler vom spanischen Erstligisten FC Sevilla aus. „Ich freue mich, wieder zurück in der Bundesliga zu sein“, sagte Delaney, der auch schon für Werder Bremen und Borussia Dortmund spielte.

FC Schalke 04: Balanta ein Kandidat für die Defensive?

Montag, 30. Januar, 18:05 Uhr: Schalke könnte auch noch einmal auf dem Transfermarkt zuschlagen. Laut belgischen und und kolumbianischen Medien ist Eder Balanta (29) vom FC Brügge ein Kandidat für ein Leihgeschäft. Der defensive Mittelfeldspieler spielt derzeit bei den Belgiern keine Rolle mehr. Mehr dazu lesen Sie hier.

VfL Bochum: Problem-Profi vor Wechsel ins Ausland

Montag, 30. Januar, 17:02 Uhr: Stürmer Lys Mousset steht vor einem Wechsel nach Frankreich. Für den VfL Bochum endet ein teures Missverständnis. Mehr dazu lesen Sie hier.

Rot-Weiss Essen holt Müsel von Borussia Mönchengladbach

Montag, 30. Januar, 14:53 Uhr: Drittligist Rot-Weiss Essen hat Torben Müsel verpflichtet. Der Offensivspieler wechselt vom Bundesligisten Borussia Mönchengladbach an die Hafenstraße, bei RWE unterzeichnete der 23-Jährige einen bis 2024 gültigen Vertrag. „Er kann uns mit seiner Torgefahr und seinen spielerischen Fähigkeiten direkt weiterhelfen, ist aufgrund seines Alters aber auch noch entwicklungsfähig und bringt viel Potential mit. Wir freuen uns, dass sich Torben für uns entschieden hat und wir ihn fest verpflichten konnten“, sagt Sportdirektor Jörn Nowak.

Werder Bremen: Philipp kommt, Burke geht

Montag, 30. Januar, 14:22 Uhr: Werder Bremen hat sich kurz vor dem Ende des Transferfensters in der Bundesliga noch einmal in der Offensive verstärkt. Der Tabellenzehnte leiht Maximilian Philipp (28) vom VfL Wolfsburg bis Saison aus. Zudem teilten die Hanseaten mit, dass Angreifer Oliver Burke (25) bis Saisonende verliehen wird. Den neuen Klub des Schotten nannte Werder noch nicht, weil der Medizincheck noch aussteht.

Bayern leiht Verteidiger Cancelo von Manchester City aus

Montag, 30. Januar, 13:55 Uhr: Bayern München reagiert auf seine Ergebniskrise und schlägt erneut auf dem Transfermarkt zu. Der deutsche Rekordmeister steht offenbar kurz vor einer Verpflichtung des portugiesischen Nationalspielers Joao Cancelo vom englischen Champion Manchester City. Der 28 Jahre alte Außenverteidiger soll zunächst ausgeliehen werden, die Bayern sollen aber eine Kaufoption erhalten. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend, das Portal The Athletic meldete den Deal zuerst.

Joao Cancelo soll den FC Bayern in der Rückrunde verstärken. Foto: AFP

VfB Stuttgart holt Haraguchi von Union und Dias aus Portugal

Montag, 30. Januar, 13:53 Uhr: Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat Mittelfeldspieler Genki Haraguchi vom 1. FC Union Berlin und Offensivmann Gil Dias von Benfica Lissabon verpflichtet. Das gaben die Schwaben am Montag bekannt. Der Japaner Haraguchi, der für den Ligarivalen aus Berlin in der laufenden Saison 19 Pflichtspiele bestritten hat, erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Der Portugiese Dias unterschrieb einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2025.

Ex-Schalker McKennie absolviert Medizincheck bei Leeds United

Montag, 30. Januar, 9:25 Uhr: Der Ex-Schalker Weston McKennie absolviert übereinstimmenden Medienberichten zufolge an diesem Montag den Medizincheck beim Premier-League-Klub Leeds United. Der italienische Rekordmeister Juventus Turin hatte für den Transfer des US-amerikanischen Mittelfeldspielers eine Ablösesumme von 35 Millionen Euro gefordert. Beim Verkauf nach Italien hatte der einstige Schalker Sportdirektor Rouven Schröder eine Beteiligung an einem möglichen Weiterkauf ausgehandelt. S04 könnte also von McKennies Wechsel nach England profitieren.

Rot-Weiss Essen: Neuer Offensivspieler im Anflug

Sonntag, 29. Januar, 20:59 Uhr: Fußball-Drittligist Rot-Weiss Essen hat in dieser Winter-Transferperiode bislang zwei Spieler verliehen. Nun ist auch der erste Zugang fast fix. Um wen es sich handelt, lesen Sie hier.

PSV Eindhoven an BVB-Profi Hazard interessiert

Sonntag, 29. Januar, 20:53 Uhr: Der niederländische Vizemeister PSV Eindhoven ist an einer Verpflichtung von Borussia Dortmunds Offensivspieler Thorgan Hazard interessiert. Ein Leihgeschäft mit Kaufoption wird diskutiert. „Was in den nächsten Tagen passieren wird, kann ich nicht sagen“, sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem 2:0-Sieg gegen Leverkusen.

Sonntag, 29. Januar, 15:23 Uhr: Der 1. FC Köln und Mittelfeldspieler Ondrej Duda gehen vorerst getrennte Wege. Der slowakische Nationalspieler wechselt auf Leihbasis bis zum Saisonende zu Hellas Verona nach Italien. Beim FC steht der 28-Jährige noch bis Sommer 2024 unter Vertrag.

Schalke-Trainer Thomas Reis hat bereits fünf Winter-Zugänge erhalten. Foto: Tim Rehbein / ffs

Schalke: Larsson-Abgang unter Dach und Fach

Samstag, 28. Januar, 21:45 Uhr: Der FC Schalke 04 gibt einen weiteren Spieler in der Winterpause ab. Sommer-Zugang Jordan Larsson wird gehen. Weitere Details zum S04-Transfer finden Sie her.

Union-Präsident Zingler über Isco-Gerücht: „Ehrt uns“

Samstag, 28. Januar, 16 Uhr: Das Transfergerücht über eine angeblich mögliche Verpflichtung des spanischen Titelsammlers Isco „ehrt“ den 1. FC Union Berlin. „Wenn Isco mit uns in Verbindung gebracht wird, haben wir eine Menge richtig gemacht“, sagte Klubpräsident Dirk Zingler am Samstag bei Sky kurz vor dem Derby bei Hertha BSC. „Das ehrt uns.“ Inhaltlich wollte der Funktionär aber nicht auf die Spekulationen eingehen. Der 30 Jahre alte Starspieler Isco, der mit Real Madrid fünfmal die Champions League gewonnen hatte, ist derzeit vereinslos.

Tedesco möglicherweise Kandidat für Nationaltrainer-Job in Belgien

Samstag, 28. Januar, 13 Uhr: Domenico Tedesco ist offenbar einer der Top-Kandidaten für den Job als Belgiens Fußball-Nationaltrainer. Wie Het Laatste Nieuws berichtet, soll eine aus vier Personen bestehende Taskforce den Nachfolger von Roberto Martinez Gefallen suchen und könnte sich früheren Schalke-Trainer, der zuletzt bei RB Leipzig tätig war, für den Posten vorstellen.

Trainierte in der Bundesliga unter anderem RB Leipzig: Domenico Tedesco. Foto: Jan Woitas/dpa

Schalke-Stürmer Jordan Larsson vor Wechsel zum FC Kopenhagen

Freitag, 27. Januar, 15 Uhr: Kurz vor dem Ende des Transferfensters sich bei Schalke 04 ein weiterer Abgang an. Jordan Larsson steht vor einem Wechsel zum FC Kopenhagen. Wie die dänische Boulevard-Zeitung BT berichtet, wird der 25 Jahre alte Offensivspieler bis Saisonende ausgeliehen

BVB verpflichtet Julien Duranville

Freitag, 27. Januar, 12:30 Uhr: Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat Julien Duranville verpflichtet. Der 16 Jahre alte offensive Flügelspieler vom RSC Anderlecht gilt als einer der begabtesten Jungprofis Belgiens. Der belgische U19, der gestern den obligatorischen Medizincheck absolvierte, hat sich langfristig an den BVB gebunden. Das teilte der Klub am Freitag mit.

Schalke bestätigt Transfer von Moritz Jenz

Donnerstag, 26. Januar, 14:52 Uhr: Schalke setzt seine Einkaufstour fort. Der Transfer von Innenverteidiger Moritz Jenz ist perfekt. Das bestätigte Schalke am Nachmittag. Es ist der fünfte Winter-Transfer von S04.

BVB: Thorgan Hazard kann gehen

Donnerstag, 26. Januar, 12:58 Uhr: Thorgan Hazard kann den BVB verlassen - noch in der aktuellen Transferperiode. Auf der Abgabeliste stehen neben Thorgan Hazard auch Emre Can, Nico Schulz, Thomas Meunier, Felix Passlack. Die Infos zu den BVB-Plänen.

Schalke: Moritz Jenz soll heute kommen

Donnerstag, 26. Januar, 09:45 Uhr: Schalke setzt seine Einkaufstour fort. Innenverteidiger Moritz Jenz soll die Wackel-Abwehr verstärken. Es wäre der fünfte Winter-Transfer. Doch wie passt der gebürtige Berliner zu Schalke und Trainer Thomas Reis. Schalke wird den Innenverteidiger zunächst ausleihen. Die Leihgebühr beläuft sich auf 200.000 Euro. Wie "Sport1" berichtet, greift eine Kaufpflicht, sollte Schalke die Klasse halten. Diese liegt nach "Bild"-Infos bei vier Millionen Euro.

Der 23-Jährige soll die Defensive der Schalker stärken. Doch wie gut passt er zu den Königsblauen und den Anforderungen von Trainer Thomas Reis? Hier geht es zu unserer Analyse.

Hoffenheim verpflichtet Innenverteidiger Brooks

Donnerstag, 26. Januar, 14:34 Uhr: Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat Innenverteidiger John Anthony Brooks verpflichtet. Der 29-Jährige kommt vom portugiesischen Rekordmeister Benfica Lissabon und erhält im Kraichgau einen Vertrag bis 2024. Das teilte die TSG am Donnerstag mit.

Brooks, der ab 2011 bereits bei seinen Stationen bei Hertha BSC und dem VfL Wolfsburg Bundesliga-Erfahrung gesammelt hat, solle und werde „mit seiner Erfahrung, seiner Übersicht und seiner Präsenz dazu beitragen, mehr Stabilität in unsere Defensive zu bringen“, sagte Hoffenheims Sportchef Alexander Rosen. Die Verpflichtung sei aufgrund der „äußerst angespannten Verletztensituation unabdingbar“.

"Bild": BVB will Bellingham weiteres Angebot machen

Mittwoch, 25. Januar, 16:46 Uhr: Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund will seinem umworbenen Jungstar Jude Bellingham der "Bild" zufolge ein weiteres Angebot machen. Sollte der 19-Jährige dieses annehmen und vorzeitig bis 2026 verlängern, würde er laut des Berichtes vom Mittwoch zum bestbezahlten Dortmunder Profi der Vereinsgeschichte werden. Der Vertrag des Offensivspielers läuft noch bis zum 30. Juni 2025, der BVB will Bellingham mindestens noch eine Saison halten. Der englische Nationalspieler war 2020 für 25 Millionen Euro von Birmingham City gekommen.

Der spanische Rekordmeister Real Madrid will Bellingham laut Medien unbedingt schon zur neuen Saison verpflichten. Nach spanischen Medienberichten soll Real mit einem 100-Millionen-Euro-Angebot starten. Auch der FC Liverpool mit dem ehemaligen Dortmunder Coach Jürgen Klopp soll Interesse an Bellingham haben.

Jude Bellingham ist derzeit der Leistungsträger bei Borussia Dortmund. Foto: Swen Pförtner/dpa

Trotz Gesprächen: BVB-Kapitän Marco Reus nicht zu RB Leipzig

Dienstag, 24. Januar, 18:55 Uhr: BVB-Kapitän Marco Reus wird nicht zu RB Leipzig wechseln. Das hat RB-Sportchef Max Eberl am Dienstagabend vor dem Spiel auf Schalke bei Sky bestätigt. Es habe aber Gespräche gegeben: „Es stimmt, dass wir uns getroffen haben. Jeder kennt meine Verbindung zu Marco. Es ist aber nichts dran, dass wir ihn ablösefrei holen", sagte er.

Schalke: Verteidiger soll kommen

Dienstag, 24. Januar, 18:51 Uhr: Schalke 04 setzt seine Einkaufstour offenbar fort. Ein Innenverteidiger soll die Königsblauen verstärken. Es wäre der fünfte Winter-Transfer. Alle Infos zum möglichen Schalke-Deal.

Rot-Weiss Essen: Daniel Heber ist weg

Dienstag, 24. Januar, 17:32 Uhr: RWE-Kapitän Daniel Heber wechselt zum 1. FC Magdeburg. Was bedeutet das für Rot-Weiss Essen? Jörn Nowak äußert sich zum Abgang und zur Transferpolitik.

VfL Bochum dünnt seinen Kader aus

Dienstag, 24. Januar, 14.50 Uhr: Der VfL Bochum reagiert auf das derzeitige Überangebot an Spielern für die Innenverteidigung. Tim Oermann (19) bis zum Saisonende an den Wolfsberger AC ausgeliehen. Außerdem schließt sich Offensivspieler Tarsis Bonga (26) Zweitligist Eintracht Braunschweig an.

RB Leipzig offenbar an Reus-Verpflichtung interessiert

Sonntag: 22.Januar 8:40 Uhr: DFB-Pokal-Sieger RB Leipzig prüft Medienberichten zufolge eine mögliche Verpflichtung von Marco Reus. Sky und Sport1 berichteten am Sonntag von einem Kontakt der Sachsen zu Reus' Berater Dirk Hebel an diesem Bundesliga-Wochenende. Der Vertrag des 33 Jahre alten Reus bei Borussia Dortmund läuft am Saisonende aus.

Leipzigs neuer Sportchef Max Eberl äußerte zuletzt im TV-Sender Bild: "Generell ist es so, dass ablösefreie Spieler einen sehr großen Markt gefunden haben. Wenn Spieler ablösefrei sind, dann sollte man sich mit jedem einzelnen zumindest beschäftigen." Der 49-Jährige hatte Reus 2009 zu Borussia Mönchengladbach gelotst. "Marco ist eher die Kategorie Führungsspieler, der einen Kader durch seine Erfahrung stärker machen kann", sagte Eberl

VfL Bochum holt Moritz Broschinski: Das sind die Details des Deals

Samstag, 21. Januar, 19:20 Uhr: Der VfL Bochum schlägt noch einmal auf dem Transfermarkt zu. Moritz Broschinski steht nach Informationen dieser Redaktion vor einem Wechsel an die Castroper Straße. Der 22-Jährige steht derzeit bei Borussia Dortmund unter Vertrag, wo er für die U23 in der 3. Liga spielt. Broschinski erzielte dort drei Treffer in 15 Spielen. Zuerst hatten die Ruhr Nachrichten und das VfL-Magazin "Tief im Westen" darüber berichtet.

Der VfL wird nach unseren Infos rund 135.000 Euro nach Dortmund überweisen und Broschinski in Bochum einen Dreieinhalb-Jahresvertrag bis zum 30. Juni 2026 unterschreiben. Noch an diesem Sonntag könnte der Angreifer beim VfL vorgestellt werden. Beim 3:1-Sieg des VfL Bochum gegen Hertha BSC saß er bereits auf der Tribüne. Bis zuletzt hatten nach Informationen dieser Redaktion zwei Zweitligisten, nämlich Holstein Kiel und Hansa Rostock, großes Interesse an Broschinski. Auch Rot-Weiss Essen war an dem 1,90 Meter großen Angreifer aus Finsterwalde dran, die Wahl fiel auf den VfL.

Alles klar: Schalke holt Stürmer Michael Frey

Freitag, 20. Januar, 12:23 Uhr: Der neue Stürmer ist da. Michael Frey wird von Royal Antwerpen zu Schalke 04 wechseln. In Belgien traf er zuletzt regelmäßig. Alle Infos und Reaktionen zum Schalke-Transfer.

1. FC Köln bindet Ex-Schalker Mark Uth bis 2025

Freitag, 20. Januar, 11:45 Uhr: Der 1. FC Köln und Mark Uth haben sich auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung geeinigt. Der zunächst bis zum 30. Juni 2023 verpflichtete Offensivspieler hat nun einen Kontrakt bis 2025 beim Fußball-Bundesligisten unterschrieben. Dies teilte der rheinische Club am Freitag mit. „Mark ist mit seinen Qualitäten in der Offensive ein Spieler, der den Unterschied machen kann. Auf dem Weg nach Europa war Mark Leistungsträger und Führungsspieler“, sagte Geschäftsführer Christian Keller.

Der 31-Jährige, der wegen einer Schambeinverletzung schon länger pausiert, kam im Sommer 2021 nach Köln und hat bislang in 53 Pflichtspielen elf Treffer für den Club erzielt

Schalke: Warum Churlinov-Wechsel nur ein Fan-Traum bleibt

Freitag, 20. Januar, 08:54 Uhr: Nach dem geplatzten Skarke-Deal sucht Schalke 04 weiter Verstärkungen für die Offensive. Die S04-Fans haben einen Favoriten. Verfolgt man die Sozialen Medien, dann wollen sie Darko Churlinov zurück, der im Aufstiegsjahr vom VfB Stuttgart ausgeliehen war und in 22 Partien zwei Treffer erzielte und sechs vorbereitete.

Nach dem Aufstieg musste der Publikumsliebling zum VfB zurück, eine feste Verpflichtung bei den Königsblauen platzte. Stattdessen wechselte er für 3,5 Millionen Euro nach England in die dortige 2. Liga zum FC Burnley. Doch dort kommt er kaum zum EInsatz.

Eine Fifa-Regel verbietet aber ein mögliches Schalke-Comeback in dieser Saison. Denn in einem der vielen Fifa-Paragraphen heißt es: "Ein Spieler kann in einer Spielzeit bei maximal drei Vereinen registriert werden. In dieser Zeit ist der Spieler für offizielle Spiele von lediglich zwei Vereinen spielberechtigt." Es gibt Ausnahmen, die aber bei Churlinov nicht greifen. Und da er für Burnley in Pflichtspielen aktiv war und zu Saisonbeginn für den VfB Stuttgart, darf der Mazedonier im deutschen Fußball in dieser Spielzeit nicht mehr auflaufen.

VfL Bochum denkt über weitere Transfer nach

Freitag, 20. Januar, 08:12 Uhr: Cristian Gamboa fällt beim VfL Bochum länger aus. Der Bundesligist überlegt nun, ob er auf dem Transfermarkt nach Außenverteidigern sucht.

