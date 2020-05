Der BVB feiert den besonderen Treffer von Marcel Schmelzer

Marcel Schmelzer blieb nach dem Schlusspfiff noch länger auf dem Rasen stehen, diskutierte mit dem Paderboner Uwe Hünemeier. Was verdeutlichte, wie lange Schmelzer schon in Dortmund sein Geld verdient. Denn Hünemeier verließ den Klub 2010, Schmelzer steht beim BVB bereits seit 2005 unter Vertrag.

Der Ex-Kapitän hat viel Höhen und einige Tiefen erlebt, vermutlich befindet sich Schmelzer in seiner letzten Saison in Dortmund, schon im vergangenen Sommer dachte er über einen Wechsel nach.

BVB-Profi Schmelzer trifft zum ersten Mal seit fast sieben Jahren in der Bundesliga

Deswegen jubelten die Schwarz-Gelben beim 6:1 (1:0)-Erfolg über den SC Paderborn auch am lautesten, als jener Schmelzer den Ball über die Linie drückte, sein erster Bundesliga-Treffer seit fast sieben Jahren. Der Ex-Kapitän genießt innerhalb der Mannschaft immer noch einen großen Stellenwert, selbst wenn er mittlerweile meistens auf der Bank sitzt.

In Paderborn wurde der 32-Jährige in der 80. Minute für Raphael Guerreiro eingewechselt und traf nicht nur, sondern bereitete den Treffer von Achraf Hakimi in der 84. Minute zudem vor. So entwickelte sich der Sonntagabend zu einem besonderen für Schmelzer.

BVB-Trainer Lucien Favre lobt Marcel Schmelzer

„Er war sehr gut, ich bin sehr zufrieden“, meinte Trainer Lucien Favre. „Er war leider lange unnötig verletzt, jetzt ist er im Training. Er hat gut trainiert.“ In den sozialen Medien entwickelte sich ein Jubelsturm der BVB-Fans. Schmelzer war nicht immer unumstritten, die meisten Anhänger haben ihn aufgrund seiner langen Zugehörigkeit aber in ihr Herz geschlossen.

Schmelzer hat beim BVB einen Vertrag bis 2021

Der BVB-Vertrag von Schmelzer gilt noch bis 2021, sein Abschied in diesem Sommer deutet sich trotzdem an. Vor der vollen Südtribüne könnte er sich dann nicht verabschieden. Aber immerhin hat er nun noch einmal getroffen.