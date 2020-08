DFB: Alle Corona-Tests negativ - doch Nico Schulz reist ab

Stuttgart. Die Nationalmannschaft bereitet sich auf die Spiele in der Nations League vor. Doch Nico Schulz vom BVB wird gegen Spanien und die Schweiz fehlen.

Bundestrainer Joachim Löw kann mit der Vorbereitung auf die Nations-League-Spiele beginnen - alle Corona-Tests bei der der deutschen Fußball-Nationalmannschaft waren negativ. Das teilt der Deutsche Fußball-Bund kurz vor der ersten Trainingseinheit am frühen Montagabend in Stuttgart mit. Bei der ersten Übungseinheit im ADM-Sportpark hatte Löw demnach 20 Spieler zur Verfügung.

Der Dortmunder Nico Schulz fehlte wegen Wadenproblemen und reiste aus dem DFB-Quartier ab. Luca Waldschmidt absolvierte eine individuelle Trainingseinheit, nachdem er am Vorabend noch ein Testspiel mit seinem neuen Club Benfica Lissabon absolviert hatte. Schulz hatte am Freitag im Test von Borussia Dortmund gegen Paderborn (1:1) einen Schlag auf die Wade bekommen. Er war trotzdem gekommen, um in Stuttgart untersucht zu werden.

Nun ohne Schulz gegen Spanien

Die Nationalmannschaft bestreitet am Donnerstag in Stuttgart gegen Spanien und am Sonntag in Basel gegen die Schweiz die ersten Länderspiele nach fast zehn Monaten Pause. Die negativen Corona-Tests waren Bedingung für die Aufnahme des Trainingsbetriebs. (sing/dpa)