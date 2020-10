DFB-Steueraffäre: Durchsuchung auch bei BVB-Präsident Rauball

Die Vorfreude auf das Länderspiel gegen die Türkei am Mittwochabend (20.45 Uhr/RTL) wurde am Morgen jäh erschüttert: Da fuhren Ermittler an der Zentrale des Deutschen Fußball-Bunds und sechs Wohnhäusern quer durch die Republik vor, die Staatsanwaltschaft Frankfurt/Main ließ Durchsuchungen vornehmen. Betroffen sind sechs aktuelle und ehemalige Verbands-Verantwortlichen. Es geht um den Vorwurf der schweren Steuerhinterziehung.

Einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft zufolge besteht der „Verdacht der fremdnützigen Hinterziehung von Körperschafts- und Gewerbesteuern in besonders schweren Fällen“. Es geht um Einnahmen aus der Bandenwerbung bei Länderspielen in den Jahren 2014 und 2015. Insgesamt waren rund 200 Beamte beteiligt, auch die Steuerfahndung, das Bundeskriminalamt und die Bundespolizei kamen zum Einsatz. Durchsuchungen gab es in Hessen, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz.

DFB-Affäre: Wohnung von BVB-Präsident Rauball betroffen

Nach Informationen dieser Redaktion war auch die Privatwohnung des BVB-Präsidenten Reinhard Rauball in Herdecke betroffen. Rauball war in der fraglichen Zeit Vizepräsident des DFB. Rauball hat gemeinsam mit Reinhard Koch die Jahresabschlüsse unterzeichnet, um die es nun geht. Wolfgang Niesbach, in dessen Amtszeit die Vorgänge fallen, war im November 2015 als DFB-Präsident zurückgetreten, das Duo Rauball/Koch war interimsmäßig eingesprungen.

Die Staatsanwaltschaft spricht von insgesamt sechs beschuldigten Personen, nennt aber keine Namen. Ihnen wird vorgeworfen, Einnahmen „bewusst unrichtig als Einnahmen aus der Vermögensverwaltung erklärt zu haben, damit der DFB insoweit einer Besteuerung in Höhe von etwa 4,7 Millionen Euro entging“.

Hintergrund ist ein Vertrag mit der Firma Infront aus dem Jahr 2013, in dem der Verband die Rechte zur Vergabe der Werbeflächen bei Länderspielen verpachtet hatte. Pachteinnahmen gelten steuerrechtlich als Einnahmen aus der Vermögensverwaltung und wären daher steuerfrei gewesen. Allerdings hat Infront nach Ansicht der Staatsanwaltschaft keinen Handlungsspielraum bei der Auswahl der Werbepartner gehabt.

Staatsanwaltschaft: "Steuervorteil von großem Ausmaß"

„Vielmehr soll sie sich verpflichtet haben, die Exklusivität des Generalsponsors und des Generalausrüsters der Nationalmannschaft zu berücksichtigen und keine Rechte an deren Konkurrenten zu vergeben“, schreibt die Staatsanwaltschaft. „Stattdessen soll der DFB trotz der Verpachtung der Rechte über seine Sponsorenverträge aktiv bei der Vergabe der Bandenwerbeflächen mitgewirkt haben.“ Die führe „zur steuerrechtlichen Konsequenz, dass die Einnahmen aus der Verpachtung nicht der steuerfreien Vermögensverwaltung, sondern dem steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zuzuordnen sind und somit zu versteuern gewesen wären.“

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Beschuldigten dies wussten, aber diesen Weg bewusst gingen, „um dem DFB hierdurch einen Steuervorteil von großem Ausmaß zu ermöglichen“, erklärte Oberstaatsanwältin Nadja Niesen.