Die BVB-PK heute vor dem Spiel gegen AC Mailand im Live-Ticker

Dortmund. Der BVB steht vor dem Champions-League-Spiel gegen AC Mailand bereits unter Druck. Das plant Trainer Edin Terzic. Die PK heute live im Ticker.

Der BVB spielt am Mittwoch gegen AC Mailand

Borussia Dortmund benötigt einen Sieg

BVB möchte in der Champions League das Achtelfinale erreichen

In der Bundesliga stimmen die Ergebnisse. In der Tabelle steht der BVB mit 14 Punkten auf Platz vier. Am Mittwoch empfängt Borussia Dortmund in der Champions League nun den italienischen Spitzenklub AC Mailand. Wir tickern die PK heute live.

Die Pressekonferenz des BVB mit Edin Terzic und Niclas Füllkrug heute im Live-Ticker

12.30 Uhr: Edin Terzic ist bereits eingetroffen, er bereitet sich auf die PK vor.

12.26 Uhr: Noch ist der Presseraum im Dortmunder Stadion nur spärlich gefüllt.

12.21 Uhr: Die BVB-PK beginnt um 13 Uhr

Edin Terzic, BVB-Trainer, hofft in der Champions League auf einen Erfolg gegen AC Mailand. Foto: firo

+++ BVB steht in der Champions League schon unter Druck +++

