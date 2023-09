Dino Toppmöller über Ex-BVB-Star Mario Götze: "Das hat er nicht verdient"

Wolfsburg. Beim 0:2 in Wolfsburg sah Frankfurts Mario Götze in der zweiten Halbzeit Gelb-Rot. Der Ärger bei der Eintracht und Götze selbst war massiv.

Nach der 0:2-Niederlage beim VfL Wolfsburg haben sich Trainer Dino Toppmöller und Offensivspieler Mario Götze von Eintracht Frankfurt massiv über den Platzverweis für den Weltmeister von 2014 beklagt. Der einstige Starspieler von Borussia Dortmund sah am Samstag in Wolfsburg in der 58. Minute beim Stand von 0:1 Gelb-Rot. Die Gelbe Karte bekam er kurz vor der Pause, weil er den VfL-Kapitän Maximilian Arnold bei der Ausführung eines Freistoßes behinderte (42.). Den Platzverweis kassierte er dann für ein Foul an dem Wolfsburger Mattias Svanberg. Doch damit waren weder Götze selbst noch Frankfurts Trainer einverstanden.

„Es ist für mich ein Wahnsinn, wie der Umgang mit Mario vonseiten der Schiedsrichter ist. Ich finde: Das hat er nicht verdient in der Art und Weise, wie er behandelt wird“, sagte Toppmöller. „Er kriegt relativ wenig gegen sich gepfiffen. Schiedsrichter warten aber gefühlt darauf, dass sie ihm direkt die Gelbe Karte geben können.“ Götze selbst meinte im Sky-Interview: „Die erste Karte kann ich nicht verstehen. Die war sehr fragwürdig.“ Toppmöller räumte ein: „Das Zweite war eine Gelbe Karte, darüber brauchen wir nicht zu sprechen.“

"Muss sich einen Tick mehr kontrollieren"

Der neue Frankfurter Trainer sagte über Götze: „Er hat einfach mehr Respekt verdient vonseiten der Schiedsrichter.“ Und: „Ich muss ihn einfach schützen, weil Mario nach dem Abgang vieler Offensivspieler einfach mehr Verantwortung übernehmen will. Auch von seiner Seite aus muss er sich vielleicht einen Tick mehr kontrollieren, was Gelbe Karten wegen Meckerns anbelangt. Mir ist es aber wichtig, dass er auch mal zum Schiedsrichter gehen und seinen Unmut äußern kann. Das gehört dazu. Er ist einer unserer Führungsspieler.“

Insgesamt agierte Frankfurt vor 28.323 Zuschauern zu passiv und zaghaft, Toppmöller musste im zehnten Pflichtspiel als Eintracht-Trainer seine erste Niederlage hinnehmen. Bei den Wölfen war wieder einmal der Däne Wind der gefeierte Mann. Der Angreifer traf doppelt (31./84.) für die Niedersachsen, die nach dem dritten Heimsieg unter dem ehemaligen SGE-Coach Niko Kovac mit zwölf Punkten auf Platz sieben kletterten.

Die Hessen bleiben dagegen mit fünf Zählern weniger Achter. Der letzte Auswärtssieg datiert vom vom 5. November 2022 (2:1 beim FC Augsburg). (fs/dpa)

