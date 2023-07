Mit Emre Can geht der BVB ins Risiko.

BVB-Kommentar Emre Can bleibt bis 2026 - der BVB geht ein Risiko ein

Dortmund Borussia Dortmund hat den Vertrag mit Emre Can um zwei Jahre verlängert. Ein Zeichen und ein Risiko - aus mehreren Gründen. Ein BVB-Kommentar.

Es gibt zwei Phasen von Emre Can, 29, in Dortmund. Einmal das vergangene halbe Jahr, die bemerkenswerte Rückrunde, in der der rabiate Fußballer zu einer prägenden Figur des BVB-Erfolges wurde. Eine Erfolgsgeschichte ohne Krönung, die Meisterschaft rutschte dem Verein noch aus den Händen.