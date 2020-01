Emre Can zum BVB? So lange haben die Dortmunder noch Zeit

Der FC Schalke 04 dürfte mit den Wintertransfers bereits durch sein. Der Verein hat in Michael Gregoritsch vom FC Augsburg und Jean-Clair Todibo vom FC Barcelona zwei Profis ausgeliehen. Eine weitere Verpflichtung scheint ausgeschlossen.

Bei Borussia Dortmund könnte aber noch etwas passieren. Wenn es um mögliche Transfers geht, fällt der Name Emre Can. Der Mittelfeldspieler steht aktuell bei Juventus Turin unter Vertrag, kommt unter Trainer Maurizio Sarri aber nicht zum Zuge. Da Can zum deutschen Aufgebot bei der EM gehören will, strebt er einen Wechsel an.

Der BVB gilt als potenzieller Abnehmer für den 26-jährigen. Aber auch Tottenham Hotspur und Manchester United sind nach Informationen dieser Redaktion noch im Rennen.

Borussia Dortmund müsste bald Fakten schaffen

Sollte Dortmund bereit sein, die fällige Ablösesumme und das geforderte Gehalt zu zahlen und Can sich für einen Wechsel ins Ruhrgebiet entscheiden, müssen bald Fakten geschaffen werden. Denn am Freitag, 31. Januar, schließt das Transferfenster in Deutschland. Bis spätestens 18 Uhr müssen die Klubs einen neuen Spieler unter Vertrag genommen haben, danach geht nichts mehr.

In anderen Ländern ist später Schluss. So könnten englische Klubs am 31. Januar bis um Mitternacht noch Spieler verpflichten. Sollte sich Can etwa für Tottenham entscheiden, muss er am Freitag keinen frühen Flug nach London buchen.

Paco Alcácer steht vor einer Rückkehr

Bei Borussia Dortmund könnte übrigens auch noch was in Sachen Abgänge passieren: Nationalstürmer Paco Alcácer steht offenbar vor einer Rückkehr zum FC Valencia. Laut übereinstimmenden Medienberichten aus Spanien soll sich der 26-Jährige mit bereits über das Gehalt einig sein, es muss allerdings noch die Ablöse mit dem BVB ausgehandelt werden. Spekuliert wird derzeit über eine Summe von 30 Millionen Euro.

In der Primera Division schließt das Transferfenster auch am 31. Januar in den späten Abendstunden. Sollte sich ein Wechsel zerschlagen, hätte Alcácer noch die Möglichkeit ins außereuropäische Ausland zu wechseln. In den Vereinigten Arabischen Emiraten schließt das Transferfenster am 3. Februar, in China am 28. Februar. Ob Alcácer einen Wechsel in diese Länder in Erwägung zieht, darf bezweifelt werden (ddh).