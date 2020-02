Dortmund. Der BVB hat in der Fußball-Bundesliga den dritten Sieg in Folge gefeiert. Beim 5:0 (2:0) gegen Union Berlin spielte Haaland von Beginn an.

Erneuter Haaland-Doppelpack: BVB zerlegt Union Berlin

Zu Beginn der zweiten Hälfte schimmerte die Sonne über das Dach des Dortmunder Stadions. Was durchaus schön anzusehen war. Und zu diesem Nachmittag passte, der, zumindest aus BVB-Sicht, ebenfalls ein schöner war. Denn Borussia Dortmund gewann gegen den Aufsteiger Union Berlin 5:0 (2:0). Die Tore erzielten Jadon Sancho (13.), Erling Haaland (18., 76.), Marco Reus (68.) und Axel Witsel (70.). Die Dortmunder lassen im Kampf um die Deutsche Meisterschaft in der Rückrunde bislang nicht nach.

Dies liegt natürlich auch an Erling Haaland. Trainer Lucien Favre vertraute ihm erstmals von Beginn an. Diesmal dauert es etwas mehr als 17 Minuten, ehe er seinen schon sechsten Saisontreffer erzielte (der siebte sollte folgen). Da führte der BVB allerdings schon.

Denn Raphael Guerreiro eroberte den Ball am gegnerischen Sechzehnmeterraum, leitete ihn weiter auf Sancho. Der Engländer durfte in den Sechzehnmeterraum dribbeln, wackelte mit der Hüfte, ehe er ins Tor traf (13.). Der Berliner Keven Schlotterbeck fälschte dabei noch ab. Nur fünf Minuten später war es dann Julian Brandt, der von der rechten Seite scharf flankte. Während Haaland seinen Bewachern davon schlich, um komplett frei im Fünfmeterraum zu verwandeln. Sancho hätte sogar das 3:0 erzielen können (21.).

Die Dortmunder demonstrierten ihre Überlegenheit. Sie waren schneller, präziser, gefährlicher, teilweise sogar bissiger als der Aufsteiger. Union kam nur selten über die Mittellinie, weil die BVB-Defensive stabil dagegenhielt. Doch ein weiterer BVB-Treffer wollte erstmal nicht fallen, auch weil Witsels Schuss im letzten Moment abgeblockt wurde (32.).

In der Folge wurde der Revierklub nachlässiger. Der Zugriff fehlte, die Räume für Union wurden größer. Schlotterbeck verpasste den Anschlusstreffer nach einem Freistoß nur knapp (41.). Dies blieb in Hälfte zwei zunächst genauso. Die Dortmunder Überlegenheit? Futsch. Die Dortmunder Brillanz? Nur noch selten zu sehen. Berlin kratzte am Anschlusstreffer. Marius Bülters Schuss rauschte nur knapp am Tor vorbei (56.).

Es hätte also noch mal spannend werden können. Dann aber passte Sancho auf Haaland, der sich den Ball an Torhüter Rafal Gikiewicz vorbei legte, dabei aber auf den feuchten Rasen klatschte. Schiedsrichter Benjamin Cortus pfiff Elfmeter. Videoschiedsrichter Benjamin Brand überprüfte dies, es blieb aber bei der Entscheidung. Reus verwandelte sicher (68.). Witsel traf nach Vorarbeit von Sancho (70.). Haaland jubelte ebenfalls noch (76.)

Einer konnte das Geschehen nicht vor Ort verfolgen. Emre Can regelte private Angelegenheiten, war deswegen nicht im Stadion. Der BVB-Neuzugang könnte im DFB-Pokalspiel am Dienstag beim SV Werder Bremen in den Kader rücken.