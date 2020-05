Erste Bilder aufgetaucht: Ist das das neue BVB-Trikot?

Ist dies etwa das BVB-Trikot für die kommende Spielzeit? Das Internet-Portal Footy Headlines, bisher recht zuverlässig bei der frühzeitigen Bilderveröffentlichung neuer Fußballtrikots, hat nun Borussia Dortmunds Auswärtstrikot der Saison 2020/2021 ins Netz gestellt.

Ein wenig erinnert das neue Trikot von Ausstatter Puma an das Auswärtstrikot in der Spielzeit 1995/96. Die dürfte den BVB-Fans noch süßlich in Erinnerung sein: Der Meister hieß... Borussia Dortmund. Das Trikot war damals auf Vorder- und Rückseite mit Graffiti-Elementen bedeckt.

Präsentation des BVB-Trikots wohl nach der Saison

Bei der Neuinterpretation kommen modisch ebenfalls Erinnerungen an die 90er-Jahre auf: Das Trikot ist in Grau- und Schwarztönen gehalten, ein gelber Balken in Sprühfarbenoptik zieht sich von links oben auf die rechte Seite, unterbrochen vom BVB-Wappen und dann später wohl auch vom Logo des neuen Hauptsponsors 1&1. Funky wird es im linken Bereich, in dem die Buchstaben und Zahlen „BVB 09“ im Graffiti-Stil dominieren. Zum schwarz-grauen Shirt sollen die BVB-Profis schwarze Hosen und Stutzen tragen.

Hier nochmal die Auswärtstrikots von Borussia Dortmund 2020/21.

Belichtung und Bildqualität sind hier deutlich besser. #BVB



Ein großes Dankeschön an @ccdo89 & @AroooBVB! pic.twitter.com/wtOmWhN3oi — Toni Cantona (@Don_Toni7) May 25, 2020

Wann das Trikot offiziell präsentiert wird? Vermutlich erst nach dem Ende der aktuellen Spielzeit, wenn auch der neue Hauptsponsor 1&1 offiziell präsentiert wird. Evonik, der bisherige Hauptsponsor, bleibt auf den Trikots, die im DFB-Pokal und in der Champions League getragen werden.

Reaktionen der BVB-Fans sind gemischt

Die ersten Reaktionen der BVB-Fans in den Sozialen Medien sind gemischt. „Sieht aus ein Freunde-Buch aus der Grundschule“, schreibt ein Twitter-User. Ein anderer findet es „immerhin mal mutig“, weiterhin sind Meinungen wie „furchtbar“ und die Frage, ob es nicht das „Trikot der Bambini ist“ zu finden.

Es ist übrigens schon die zweite Vorveröffentlichung eines BVB-Trikots, vor knapp zwei Wochen tauchten bereits Bilder des vermeintlichen neuen Heimtrikots auf: gelb mit schwarzem Blitzmuster. Ebenfalls ein Salut an die 90er, an das Trikot der Spielzeit 1994/95. (Gold)