BVB Ex-BVB-Profi Julian Weigl jubelt weiter in Portugal

Lissabon. Julian Weigl erlebt nach seinem Wechsel vom BVB mit seinem neuen Klub Benfica Lissabon einen echten Lauf: Bester Saisonstart seit 38 Jahren.

Nationalspieler Luca Waldschmidt und der frühere Dortmunder Julian Weigl haben mit Benfica Lissabon auch das fünfte Saisonspiel in der Primeira Division gewonnen und Portugals Fußball-Rekordmeister zum besten Start seit 38 Jahren verholfen. Benfica gewann das kleine Hauptstadtderby gegen Belenenses 2:0 (1:0) und festigte mit 15 Punkten die Tabellenführung vor Meister FC Porto (10).

Ex-BVB-Profi Weigl erstmals in der Startelf

Zuletzt hatte Benfica in der Saison 1982/83 die ersten fünf Gegner besiegt, damals sogar elf Spiele vom Start weg gewonnen.

Gegen Belenenses trafen der frühere Frankfurter Haris Seferovic (6.) und Darwin Nunez (75.) für Benfica. Der fünfmalige Nationalspieler Weigl (25), der von 20105 bis 2020 beim BVB gespielt hatte, stand erstmals in dieser Saison in der Startelf. Der aus Freiburg gekommene Waldschmidt, der in den ersten vier Spielen viermal getroffen hatte, kam erstmals als Joker. (sid)