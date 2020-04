Ex-Kollege über BVB-Star Haaland: „Wir haben ihn ausgelacht“

Dortmund. Bei Molde FK fanden Mitspieler BVB-Star Erling Haaland zu torungefährlich, zu schlaksig. Mittlerweile lacht niemand mehr über Dortmunds Juwel.

Erling Haaland hat bei seinen bisherigen Auftritten für Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga und im Achtelfinale der Champions League unmissverständlich klargemacht, dass er genau weiß, wo das Tor steht. Zwölf Treffer erzielte der norwegische Stürmer, der in der Winterpause von RB Salzburg in die Bundesliga gewechselt war, bereits für den BVB.

Mit gerade einmal 19 Jahren ist Haaland noch immer so jung, dass er sich weiter entwickeln, noch viel besser werden kann. Dass er in diesem Alter schon so ein erfolgreicher Spieler sein würde, war noch vor wenigen Jahren nicht für jeden ersichtlich. Auch wenn Haaland bereits in seiner Heimat bei Molde FK als Riesentalent galt, machte sich so mancher Kollege über den BVB-Jungstar lustig, als bei Haaland noch nicht jeder Schuss ein Treffer war.

Erst wurde über Haaland gelacht, dann ist seine Leistung explodiert

„Als er in Norwegen mit mir zusammen gespielt hat, hat er vor einem Spiele eine Woche lang im Training nicht getroffen, wir haben ihn ausgelacht“, sagt nun Haalands früherer Molde-Mitspieler Ruben Gabrielsen dem Portal Get French Football News. Der 28-Jährige verteidigt derzeit für den FC Toulouse in der französischen Ligue 1.

Doch mittlerweile ist auch Gabrielsen das Lachen vergangen, denn es handelte sich genau um jene Phase vor einem Spiel, das Haaland als Wendepunkt für seine noch junge Karriere bezeichnet hatte. „Als ich dann gehört habe, dass er in der Startelf steht, dachte ich: Niemals, wie können wir mit diesem Typen spielen“, erinnert sich der frühere Mitspieler. Molde bezwang anschließend Norwegens Vorzeigeklub Brann Bergen mit 5:1, Haaland erzielte in 17 Minuten vier Tore. Seitdem ist auch Gabrielsen von Haaland begeistert.

"Klein und und nicht gut" - Ex.Mitspieler hat seine frühere Meinung über Haaland inzwischen geändert

Das war nicht immer so: „Als er zum Klub kam, war er ein kleiner Typ. Ehrlich gesagt war er nicht so gut“, sagt Gabrielsen. „Dann wurde er krankt, hat sich verletzt, und wir haben ihn eine lange Zeit nicht gesehen. Und dann kam er so unfassbar groß wieder. Er war ein komplett anderes Tier.“

Die Physis ist Haalands große Stärke, das hat man gleich bei seinen ersten Einsätzen für den BVB gesehen. „Von da an ist alles explodiert. Wenn ich ihn auf dem Platz sehe und er Tore in der Champions League macht, er Verteidiger schikaniert, dann lache ich – weil ich das zu gut kenne“, so Gabrielsen. Der Ex-Mitspieler lacht also nicht mehr über Haaland, sondern inzwischen mit dem BVB-Star. (fs)