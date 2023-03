FC Chelsea gegen BVB live im TV und Live-Stream: Alle Infos zur Übertragung der Champions League

Borussia Dortmund trifft am Dienstag im Achtelfinale der Champions League auf den FC Chelsea. Wie Sie das Spiel live im TV sehen können.

Borussia Dortmund geht mit großem Selbstvertrauen in das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Dienstag (21 Uhr) beim FC Chelsea. Das Jahr 2023 läuft für das Team von Trainer Edin Terzic bisher nach Maß: Bisher gab es zehn Siege in den bisherigen zehn Pflichtpartien. Der Fußball-Bundesligist rechnet sich gute Chancen aufs Weiterkommen in der Champions League aus. Um den Einzug in die Runde der letzten acht Teams zu schaffen, reicht den Dortmundern beim FC Chelsea sogar ein Unentschieden, denn das Hinspiel entschied der BVB mit einem 1:0-Sieg für sich. Verzichten muss Terzic bei der Auswärtspartie in London allerdings auf den Siegtorschützen Karim Adeyemi, der noch immer verletzt ist.

Im Kader steht allerdings wieder BVB-Stammtorhüter Gregor Kobel. Er hatte beim 2:1-Erfolg seiner Mannschaft gegen RB Leipzig am Freitag noch verletzt passen müssen. Ob er in London allerdings auch im Tor stehen wird, soll sich erst kurzfristig entscheiden. Ebenfalls wieder auf einen Einsatz spekulieren kann Offensivmann Donyell Malen.

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Chelsea live im TV und Live-Stream sehen können.

Borussia Dortmund gegen FC Chelsea: Die Rahmendaten zum Spiel

Begegnung: FC Chelsea - Borussia Dortmund

Datum: Mittwoch, 07.03.2023

Anstoß: 21 Uhr

Ort: Stamford Bridge (London)

Wettbewerb: Champions League

Übertragender Sender: Amazon Prime

Borussia Dortmund gegen FC Chelsea live im TV sehen

Die wichtigste Info für alle Fans des BVB und des FC Chelsea: Das Champions-League-Spiel am Dienstag wird nicht live im Free-TV zu sehen sein. Generell gilt: Die Champions League läuft in dieser Saison fast ausschließlich beim Streaming-Anbieter DAZN. Von den Play-offs bis zum Finale werden dort 121 der insgesamt 137 Spiele gezeigt, hinzu kommen die Konferenzen. Doch auch Amazon Prime hat sich Rechte gesichert - pro Spieltag zeigt der Streamingriese eine Partie live und exklusiv.

Bei diesen Partien handelt es sich immer um ein Topspiel am Dienstagabend. Dementsprechend läuft die Partie des BVB gegen den FC Chelsea bei Amazon Prime.

Kommentieren wird die Partie Jonas Friedrich mit Unterstützung von Benedikt Höwedes. Moderator ist Sebastian Hellmann, Expertinnen und Experten sind Tabea Kemme, Mario Gomez und Matthias Sammer. Amazon Prime beginnt um 20 Uhr mit der Vorberichterstattung auf Sendung. Anstoß der Partie ist um 21 Uhr.

FC Chelsea gegen Borussia Dortmund im Live-Ticker

Wer die Begegnung zwischen Borussia Dortmund und dem FC Chelsea nicht im Stadion oder vor dem TV-Gerät verfolgen kann, der kann das Spiel auch kostenfrei in unserem Live-Ticker verfolgen. Hier geht es zum Live-Ticker FC Chelsea gegen Borussia Dortmund.

Im Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch heute allen anderen Spielen und den wichtigsten Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe gibt es auch auf unserem Portal.

