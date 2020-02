Für so viel Geld kann der BVB Alexander Isak zurückholen

Im Viertelfinale des spanischen Pokals gab es am Donnerstagabend eine dicke Überraschung. Real Sociedad San Sebastian gewann mit 4:3 bei Real Madrid. Drei Tore fielen durch ehemalige Spieler von Borussia Dortmund: Mikel Merino und Alexander Isak (2). Vor allem die überragende Leistung und die beiden sehenswerten Tore des schwedischen Stürmers waren ausschlaggebend dafür, dass San Sebastian die Sensation gelang.

BVB kann Alexander Isak für 30 Millionen Euro zurückholen

Borussia Dortmund wird die nächste starke Leistung des Angreifers mit Interesse beobachtet haben. Denn die Dortmunder haben sich nach Informationen dieser Redaktion ein Rückkaufsrecht für den 20-Jährigen gesichert. Auch "Sport 1" hatte darüber berichtet. Der BVB könnte Isak für eine festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von knapp 30 Millionen Euro zurückholen und zudem mit jedem Angebot gleichziehen, das für den Angreifer abgegeben wird. Sollte er seinen grandiosen Lauf fortsetzen, wäre Isak bald tatsächlich ein Thema für den deutschen Vizemeister.

In den letzten Wochen demonstriert er, warum Borussia Dortmund ihn im Januar 2017 für knapp neun Millionen Euro vom schwedischen Verein AIK Solna verpflichtete. Nachdem er sich beim BVB nicht durchsetzen konnte, wechselte Isak nach einer Leihe beim niederländischen Erstligisten Willem II im Sommer 2019 für knapp sieben Millionen Euro zu Real Sociedad San Sebastian. Dort startet der junge Schwede in den letzten Wochen richtig durch. Gegen Real Madrid erzielte Isak seinen 12. und 13. Pflichtspieltreffer der Saison, beide in sehenswerter Art und Weise.

Neben Real Madrid ist am Donnerstagabend auch der FC Barcelona ausgeschieden. Der spanische Meister verlor durch einen Treffer in der Nachspielzeit 0:1 (0:0) bei Athletic Bilbao. Für Barça ließ Lionel Messi in der 88. Minute die große Chance zur Führung in Bilbao aus. Das bestraften die baskischen Gastgeber durch Inaki Williams (90.+3), gegen dessen Kopfball der deutsche Nationaltorwart Marc-André ter Stegen im Barcelona-Tor machtlos war.