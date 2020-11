Haaland und Sancho brillieren: BVB schießt Brügge ab

Dortmund Zweimal Haaland, einmal Sancho. Borussia Dortmund zeigt gegen den FC Brügge seine Klasse - und stößt die Tür zum Achtelfinale weit auf.

Zwei Trippelschritte Anlauf, ein scharfer Schuss, wenig später beulte sich das Netz – und ein freudestrahlender Jadon Sancho sprintete zur Eckfahne, um die dort die Glückwünsche der Kollegen entgegenzunehmen. Der 20-Jährige hatte soeben das vorentscheidende 2:0 für Borussia Dortmund im Champions-League-Spiel gegen den FC Brügge erzielt, auch das 1:0 hatte er vorbereitet. Der Engländer, der in den Vorwochen so viel Kritik hatte einstecken müssen, war Wegbereiter des 3:0 (2:0)-Siegs für den BVB, der das Tor zum Achtelfinale weit aufstößt: Ein Unentschieden in den verbleibenden beiden Gruppenspielen gegen Lazio Rom und Zenit St. Petersburg reicht zum Weiterkommen.

Von Anfang an war klar, in welche Richtung dieses Spiel laufen würde – nämlich in Richtung des Brügge-Tors. Nur knapp mehr als eine Minute war gespielt, da flankte Raphael Guerreiro scharf vor das Tor und Erling Haaland zog direkt ab – knapp vorbei.

Erling Haaland bringt den BVB früh in Führung

Die Dortmunder waren wie erwartet die überlegene Mannschaft, ließen den Ball meist sicher durch die eigenen Reihen laufen – kamen aber nur selten so klar zum Abschluss wie zu Beginn, weil die Belgier sich eng am Strafraum versammelten und die Räume geschickt verdichteten. In der Anfangsviertelstunde wurde der BVB noch einmal richtig gefährlich, doch nach Giovanni Reynas Solo und feiner Vorarbeit verzog Guerreiro deutlich (13.).

Aber die Schwarz-Gelben haben ja diesen Stürmer, der nicht viele Chancen braucht, um zu treffen: Erling Haaland. Einmal war Brügges Hintermannschaft richtig unsortiert, und das rächte sich prompt. Jadon Sancho erfasste die Situation blitzschnell, steckte durch auf Haaland – und wenn der frei vor dem Tor auftaucht, ist er selten zu bremsen. Dieses Mal visierte er das kurze Eck an, vom Innenpfosten schlug der Ball ins Netz (18.).

Zwei Finger, zwei Tore: Erling Haaland traf gegen Brügge für den BVB doppelt. Foto: getty Images

Die Belgier wurden in der ersten Halbzeit nur einmal gefährlich, als sie schnell und direkt konterten und das Dortmunder Mittelfeld nicht auf der Höhe war. Am Ende schoss Ruud von der Strafraumgrenze hauchzart vorbei (23.). Es war nicht das einzige Mal, dass der BVB Räume anbot, genutzt aber wurden diese kaum. Man merkte den Gästen an, dass ihr bester Angreifer Emmanuel Dennis fehlte – der Nigerianer war vor der Abfahrt in Brügge wutentbrannt aus dem Mannschaftsbus gestürmt, weil er nicht auf dem gewünschten Platz sitzen durfte.

BVB: Sancho trifft per Traum-Freistoß

Diese Vehemenz brachten seine Kollegen an diesem Abend nicht auf, Dortmund beherrschte die Partie, ließ zunächst aber gute Chancen auf das 2:0 liegen. Manuel Akanjis Schuss nach Guerreiros Kopfball-Ablage hielt Brügge-Torwart Simon Mignolet (31.), Reynas unbedrängter Versuch aus bester Position nach Simon Delis Abwehrfehler flog noch leicht abgefälscht deutlich über das Tor (40.).

Kurz vor der Pause war es dann aber so weit: Jude Bellingham wurde am Strafraum zu Fall gebracht, den fälligen Freistoß zirkelte Sancho mit ganz viel Drall über die Mauer ins Eck (45.). Und sofort danach ertönte der Pausenpfiff.

Die zweite Halbzeit verlief ähnlich wie die erste. Dortmund dominierte, Brügge mühte sich meist vergeblich hatte aber eine gute Chance – doch Vormer verpasste die Hereingabe von Charles De Ketelaere knapp (58.). Wie es besser geht, zeigte Haaland, der sogar dann richtig steht, wenn er im Abseits steht. Vormers vollkommen verunglückter Klärungsversuch landete beim Norweger, der sofort abzog – im langen Eck schlug die Kugel ein (60.). Es war sein sechstes Tor im vierten Champions-League-Spiel der laufenden Saison, saisonübergreifend sind es 16 Treffer in 12 Partien der Königsklasse. Der Stürmer ist ein wichtiger Grund dafür, dass die (Fußball-)Welt gerade ziemlich gut aussieht in Dortmund.

Hier gibt es den Ticker zum Nachlesen: