Haaland-Verletzung: Warum der BVB keinen Stürmer-Kauf plant

BVB-Stürmer Erling Haaland wird in diesem Jahr wohl nicht mehr spielen.

Dortmund. Beim BVB macht sich das Fehlen des verletzten Star-Stürmers Erling Haaland bemerkbar. Im Winter soll aber kein weiterer Angreifer geholt werden.

Borussia Dortmund plant trotz der Verletzung von Torjäger Erling Haaland im Winter keinen Kauf eines weiteren Stürmers. Laut Sportchef Michael Zorc setze man beim BVB voll auf den erst 16 Jahre alten Youssoufa Moukoko als Alternative. „Wir wollen Youssoufa schon aufbauen und ihm niemanden vor die Nase stellen“, sagte Zorc am Montag.

Haaland befindet sich nach einem Muskelfaserriss derzeit in der Reha in Katar und soll erst im Januar zurückkehren. Entlastung für den Norweger sei nicht angedacht. „Wir kennen Erling. Er will jede Minute auf dem Platz stehen. Es tut uns auch gut, wenn er viel spielt für uns“, sagte Zorc.

Nach der kurzen Weihnachtspause trifft der BVB am 3. Januar auf den VfL Wolfsburg. Der ungewöhnliche Ort für die Reha sei „der Wunsch“ Haalands gewesen. „Er ist dort von Experten umgeben, die im Austausch mit unserer medizinischen Abteilung sind“, sagte Zorc. (fs mit dpa)