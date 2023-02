Hoeneß stichelt gegen BVB-Boss Watzke: "Wie immer im Leben ist Dortmund anschließend wieder Zweiter"

Hannover. Ehrenpräsident Uli Hoeneß holt bei einer Veranstaltung mal wieder zum Rundumschlag aus. Dabei spricht er auch über BVB-Chef Watzke.

Es ist schon ein wenig her, dass die Giftpfeile aus München ins Ruhrgebiet flogen. Das hatte auch damit zu tun, dass Borussia Dortmund in den vergangenen Jahren dem FC Bayern nicht mehr so das Leben schwer gemacht hat wie noch in der Zeit unter Trainer Jürgen Klopp. Während der Punkte-Abstand in der Tabelle wuchs, wurden die Sticheleien weniger.

Stets ganz vorne dabei: Uli Hoeneß (71). Bayerns nicht ganz wortkargerer Ehrenpräsident holte am Donnerstag bei einer Talkrunde in Hannover mal wieder zum Rundumschlag aus: gegen den Deutschen Fußball-Bund, Geld aus den Emiraten und das Auftreten der deutschen Nationalmannschaft - aber auch gegen Hans-Joachim Watzke, BVB-Geschäftsführer und Vizepräsident des DFB sowie Aufsichtsrats-Chef der Deutschen Fußball-Liga.

Der 63 Jahre alte Watzke war in den vergangenen Monaten zur einflussreichsten Figur im deutschen Fußball aufstiegen. Für Hoeneß ist die Begründung dafür: "Beim FC Bayern gab es vor zwei Jahren einen personellen Neuanfang mit Oliver Kahn und Herbert Hainer. Gerade Karl-Heinz Rummenigge war ja vorher stark in den internationalen Gremien vertreten. Deswegen hat Watzke jetzt einen kleinen Vorsprung", sagte Hoeneß. "Aber wie immer im Leben ist Dortmund anschließend wieder Zweiter."

Hoeneß kritisierte aber auch seine eigenen Leute. Der Einfluss des FC Bayern bei DFL und DFB sei ihm zu wenig. "Es kann nicht sein, dass der wichtigste deutsche Verein da so wenig vertreten ist. Das hat nicht nur etwas mit Watzke selbst zu tun. Sondern das hat auch damit zu tun, dass unsere Leute ein bisschen zu zurückhaltend sind", meinte Hoeneß.

Uli Hoeneß will kein Funktionär mehr sein

Er selbst habe aufgrund seines Alters mit einer Funktionärskarriere abgeschlossen. Auch ein Posten beim DFB, um den Verband für die Heim-Europameisterschaft 2024 vorzubereiten, käme nicht infrage. "Der DFB ist ein Amateurverband. Und mein ganzes Leben war ich nie Amateur. Nur weil der Hoeneß aus München in Frankfurt einmarschiert, werden die ihre Statuten nicht ändern", schimpfte Hoeneß. (chwo)

