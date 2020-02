Hummels lobt eine bestimmte Fähigkeit von BVB-Talent Reyna

Nachdem der Ball in den linken Winkel eingeschlagen war, Erling Haaland sich vor Freude über sein 2:1 gegen Paris Saint-Germain auf den Rasen schmiss, schwärmten alle beim BVB von diesem Tor des 19-jährigen norwegischen Angreifers. Was dabei ein wenig unterging, war die Vorarbeit des noch jüngeren Giovanni Reyna (17).

Der US-Amerikaner war gegen Paris eingewechselt worden, gab dadurch sein Debüt in der Champions League. Und als ihn Mats Hummels in der 77. Minute anspielte, drehte sich Reyna auf, sprintete mit dem Ball durch das Mittelfeld, schnell, direkt, unaufhaltsam. Sein Pass landete bei Haaland, der das zweite BVB-Tor an diesem Abend erzielte und anschließend gefeiert wurde.

Hummels schwärmte nach der Partie aber auch von Reyna. "Er war wieder sehr gut. Er bringt sehr viel mit, um ein sehr guter Fußballer zu werden", meinte der Weltmeister von 2014 und nannte dann ein paar Beispiele. "Er bewegt sich sehr gut in den Räumen. Er dreht mit dem Ball auf, was enorm wichtig ist. Das ist, was große Fußballer am Ende ausmacht. Klar, bei der Körperlichkeit merkt man, dass er noch ein bisschen zulegen muss. Aber der Junge bringt sehr viel mit. Das ist ein toller Typ, sehr bescheiden - und ein ganz toller Fußballer."

BVB-Talent Reyna wurde in New York ausgebildet

Reyna wurde in der Jugendakademie des New York City FC ausgebildet. Im Sommer 2019 wechselte er ins Revier, wirbelte zunächst bei der U19, seit diesem Winter mischt er fest im Profikader mit.

"Es gehen mir viel Emotionen durch den Kopf. Ein Traum ist wahrgeworden. Das wichtigste ist aber, dass wir gewonnen haben", meinte Reyna nach der Champions-League-Partie des BVB gegen PSG. "Wir wussten, dass Paris ein gutes Team ist. Aber wir haben als Team gearbeitet. Mir wollten unbedingt gewinnen, das war stark. Es war eine große Anstrengung von der Mannschaft." Das Rückspiel werde hart. "Aber ich bin zuversichtlich, dass wir weiterkommen." (las)