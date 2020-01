Hype um Haaland: Aber der BVB braucht eine stabile Abwehr

Erling Braut Haaland wirft Schatten. Bei einer stattlichen Größe von 1,94 Metern, einem Kampfgewicht von 87 Kilogramm und einem durchtrainierten Oberkörper liegt das in der Natur der Sache. Der Schatten ist auch hilfreich, um Probleme zu verbergen. Davon hat Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund nicht erst seit dem spektakulären Rückrundenauftakt beim FC Augsburg (5:3) eine Menge.

Der norwegische Blondschopf wird sie nicht immer so eindrucksvoll kaschieren können wie am Samstag, als der 19-Jährige in der 56. Minute ins Spiel kam — und drei Mal traf. Das Debüt Haalands dominierte noch tagelang die Schlagzeilen. Warum der Neuzugang überhaupt so eine Wahnsinnsleistung abrufen musste, um beim Tabellenzehnten drei Punkte mitzunehmen, rückte dagegen nach der Partie in den Hintergrund: Der BVB hatte Augsburg durch eklatante Fehler in der Verteidigung zu Toren eingeladen.

Umso mehr hatte BVB-Trainer Lucien Favre vor dem Heimspiel am Freitag gegen den aufstrebenden 1. FC Köln (20.30 Uhr/DAZN) auf ein schnelles Comeback von Dan-Axel Zagadou gehofft. Doch der junge Innenverteidiger aus Frankreich wird nicht rechtzeitig fit. Zagadou hatte sich im Dezember als wichtiger Stützpfeiler in der neuformierten Dreier-Abwehrkette etabliert. Der 20-Jährige plagt sich aber nach wie vor mit einem Faserriss herum.

Rückkehr zur Viererkette ist beim BVB möglich

Favre sucht deshalb nach einer verlässlichen Ergänzung zu Mats Hummels und Manuel Akanji. Nur Leonardo Balerdi ist gelernter Innenverteidiger. Ihm traut Favre die Rolle noch nicht zu, da sich der Argentinier auch ein Jahr nach seiner Verpflichtung noch an das hohe Tempo in Europa gewöhnen müsse. Routinier Lukasz Piszczek war am Samstag nur eine Notlösung. Julian Weigl, der in der Hinrunde das eine oder andere Mal als dritter Innenverteidiger ausgeholfen hat, spielt inzwischen für Benfica Lissabon.

Gut möglich also, dass Favre zur ungeliebten Viererkette zurückkehrt. Das ließ er am Mittwoch noch offen. „Wir müssen mit mehr Konzentration spielen und dürfen nicht überrascht sein“, sagte Favre. „Wir müssen besser antizipieren.“ Auf der Suche nach einer stabilen Formation wird der Schweizer zwangsläufig über seinen Landsmann Manuel Akanji stolpern, der sich in Augsburg wieder einen Patzer leistete. „Ich will nicht über einzelne Spieler reden. Wir müssen es insgesamt besser machen“, sagte Favre. „Wenn wir den Ball haben, müssen wir schon den Gedanken haben, was passiert, wenn wir den Ball verlieren.“ Neben den individuellen Aussetzern hadert der BVB seit Monaten mit dem Pressingverhalten und der Abstimmung zwischen den Mannschaftsteilen.

Haaland wünscht sich einen Startelf-Einsatz zum Heimdebüt beim BVB

Stellt Borussias Defensive nicht schnellstmöglich die katastrophalen Fehler ab, wird es beim BVB wohl wieder die Jugend lösen müssen. Da wäre zum einen Giovanni Reyna (17). Das Eigengewächs feierte in Augsburg ein gelungenes Debüt, war gleich an einem Treffer beteiligt. Im Training hatte Reyna seine enormen Fähigkeiten schon zuvor unter Beweis gestellt. „Wer das nicht sieht, ist blind“, schwärmte Favre. Ist der US-Amerikaner schon ein Kandidat für die Startelf? „Wir müssen die Jungen peu á peu bringen“, erklärte der Chef noch zurückhaltend.

Erling Haaland – daraus macht der Norweger selbst keinen Hehl – will am liebsten von Anfang an spielen. Ob ihm dieser Wunsch erfüllt wird, wollte Favre nicht verraten, der Trainer sagte aber: „Er trainiert immer mit Vollgas, gibt viel und will immer gewinnen. Es ist super, solche Spieler zu trainieren.“ Knüpft Haaland nur annähernd an die Leistung aus der Partie gegen Augsburg an, wird sein Name gewiss wieder die Schlagzeilen bestimmen.