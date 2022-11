Irre Szene nach BVB-Spiel in Gladbach: Andrea Kaiser bei TV-Interview mit Moukoko getroffen

Mönchengladbach. Der BVB unterlag mit 2:4 bei Borussia Mönchengladbach. Nach dem Spiel kam es zu einer kuriosen Szene, von der Youssoufa Moukoko überrascht wurde.

TV-Moderatorin Andrea Kaiser (40) ist während eines Interviews mit Dortmunds Jung-Nationalspieler Youssoufa Moukoko von einem Ball am Kopf getroffen worden. Nachdem das Gespräch mit dem 17-Jährigen bei Sat.1 nach der 2:4-Pleite der Dortmunder bei Borussia Mönchengladbach am Freitagabend mehr als anderthalb Minuten normal verlief, traf sie ein orangefarbener Fußball an der linken Stirn. Der ebenfalls überraschte BVB-Stürmer Moukoko hielt die Moderatorin am Arm fest, Kaiser lächelte den Vorfall weg.

TV-Moderatorin Andrea Kaiser wurde nach dem Spiel des BVB in Gladbach von einem Ball am Kopf getroffen. Foto: dpa

TV-Moderatorin Andrea Kaiser wird nach BVB-Spiel leicht verletzt

„Orangene Bälle wurden an die Gladbach-Fans verteilt. Schon während des Interviews riefen Leute meinen und Moukokos Namen. Während ich eine Frage stellte, traf mich ein heftiger Schuss voll auf die linke Stirn. Dadurch ist mein Nacken nach hinten geschnellt. Vielleicht habe ich ein kleines Schleudertrauma. Ich wurde am Hals getapet und habe noch etwas Kopfschmerzen, aber mir geht es gut“, sagte die 40-Jährige der „Bild“ (Samstag).

Ihr sei empfohlen worden, Anzeige zu erstatten. „Der Typ wollte wohl Aufmerksamkeit, also Autogramme und Selfies, hat sich dann aber entschuldigt. Deshalb habe ich von einer Anzeige abgesehen“, sagte Kaiser.

Das Spiel am Freitagabend verlor Borussia Dortmund zuvor nach einer sehr schwachen Leistung und wird außerhalb der Champions-League-Plätze überwintern. Der Rückstand auf Tabellenführer Bayern München ist nach dem 2:0-Erfolg des Meisters auf Schalke auf neun Punkte angewachsen. Jonas Hofmann (4.), Ramy Bensebaini (26.), Marcus Thuram (30.) und Kouadio Kone (46.) bestraften die großen Lücken und Nachlässigkeiten in und vor der BVB-Abwehr. (fs mit dpa)

