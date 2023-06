Jude Bellingham: BVB-Abschied rückt näher - das sind die Details

Dortmund. Noch gibt es im Poker um Jude Bellingham keine Einigung zwischen dem BVB und Real Madrid – sie dürfte aber bald kommen. Die Hintergründe.

Der junge Mann bewies mal wieder Ausdauer: Als letzter Profi von Borussia Dortmund hatte Jude Bellingham das Trainingsgelände von Borussia Dortmund verlassen. Wie so oft steuerte seine Mutter Denise den Wagen, wie so oft saß Bellingham auf dem Beifahrersitz – und wie so oft hielt der Wagen bald, damit der 19-Jährige geduldig alle Autogramm- und Selfiewünsche der Fans erfüllen konnte. Eine halbe Stunde nahm er sich Zeit.