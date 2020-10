Länderspiele: Diese BVB-Profis sind heute im Einsatz

Dortmund Borussia Dortmunds Profis sind auf Länderspielreise. Heute sind einige der BVB-Stars im Einsatz. Ein Überblick.

Nach dem 2:1-Erfolg der deutschen Nationalmannschaft, bei dem Emre Can in der 90. Minute für Lukas Klostermann eingewechselt wurde und Julian Brandt auf der Bank saß, sind heute weitere Profis von Borussia Dortmund mit ihren Nationalmannschaften im Einsatz. Vor allem auf eine Partie sollten BVB-Fans heute ein Auge haben. Wir stellen alle Spiele mit Dortmunder Beteiligung vor.

Norwegen - Rumänien

„Ich will nicht fluchen, aber ich bin ziemlich sauer“, sagte Erling Haaland am Donnerstag in einem Interview des TV-Senders „TV2“. „Wir hatten eine gute Möglichkeit, um zur EM zu kommen, aber wir sind ganz einfach nicht gut genug. Serbien ist besser als wir und sie haben verdient gewonnen.“ Das sei „eine Enttäuschung“. Die Mannschaft des BVB-Angreifers hatte so eben die Qualifikation zur Europameisterschaft gegen Serbien verpasst. Den Frust kann sich der 20-Jährige nun in der Nations League von der Seele schießen. Um 18 Uhr spielen die Norweger gegen Rumänien und würden bei einem Sieg den heutigen Gegner von der Tabellenspitze verdrängen.

England - Belgien

Nach der Suspendierung für die Partie gegen Wales sind Jadon Sancho sowie Ben Chilwell und Tammy Abraham (beide FC Chelsea) wieder zurück in Englands Aufgebot. Das Trio hatte die Coronaregeln gebrochen. Im Nations-League-Spiel gegen Belgien (18 Uhr) steht BVB-Star Sancho zwei Dortmunder Kollegen gegenüber: Axel Witsel und Thomas Meunier. Der dritte belgische Nationalspieler der Borussia, Thorgan Hazard, fehlt verletzt. Mit einem Sieg würde England die Tabellenführung von Belgien übernehmen.

Island - Dänemark

Das Duell der Nordeuropäer ist das zweite Spiel in der Gruppe mit Belgien und England. Bei den Dänen steht in der Partie, die um 20.45 Uhr angepfiffen wird, Mittelfeldspieler Thomas Delaney auf dem Feld.

Frankreich - Portugal

In Paris steht um 20.45 Uhr die Neuauflage des EM-Endspiels von 2016 auf der Nations-League-Tagesordnung. Damals wie heute im Kader der Portugiesen: Raphel Guerreiro, der Linksverteidiger von Borussia Dortmund. (fs)