Live! 1:0 für die Eintracht - Früher BVB-Rückschlag

Der BVB spielt in Frankfurt ohne echte Spitze. Die Personalsorgen sind groß. Zumindest in der Innenverteidigung gibt es gute Nachrichten. Personell geht Borussia Dortmund auf dem Zahnfleisch, das wir vor dem Fußball-Bundesligaspiel bei Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr/Sky) deutlich. Denn neben Top-Stürmer Erling Haaland, Thomas Delaney und Thomas Meunier fehlen in Hessen auch Raphael Guerreiro (muskuläre Probleme) und Innenverteidiger Manuel Akanji (Kniebeschwerden).

Doch es gibt auch gute Nachrichten: Abwehrchef Mats Hummels ist nämlich rechtzeitig zum Anstoß fit geworden. Am Mittwoch hatte sich der 31-jährige Innenverteidiger am Knöchel verletzt, sein Einsatz war bis zum gestrigen Abschlusstraining fraglich. Neben ihm wird Dan-Axel Zagadou verteidigen. Nach überstandener Knieverletzung steht der 21-jährige Franzose erstmals seit rund einem halben Jahr wieder in der Bundesliga-Startelf. Emre Can komplettiert die Dreierkette.

Klar ist nun auch, wie BVB-Trainer Lucien Favre den Ausfall von Haaland kompensieren will – und zwar ohne echten Stürmer und somit ohne den 16-jährigen Youssoufa Moukoko. Denn in der Offensive starten Jadon Sancho, Julian Brandt und Giovanni Reyna. Nationalspieler Brandt wird dabei womöglich als falsche Neun agieren. Im Mittelfeld starten Mateu Morey auf der linken Seite, Mahmoud Dahoud und Axel Witsel in der Zentrale sowie Nico Schulz auf Links. Für Schulz ist es der erste Startelfeinsatz in der laufenden Bundesligasaison, bislang man er auf lediglich elf Spielminuten in Deutschlands höchster Spielklasse.

Auf der Bank sitzen neben Youssoufa Moukoko auch Marwin Hitz (Tor), Thorgan Hazard, Marco Reus, Jude Bellingham und Lukasz Piszczek. In Stefan Drljača zudem noch ein zweiter Ersatztorwart, der für gewöhnlich für die zweite Mannschaft des BVB spielt.

So spielt der BVB in Frankfurt: Bürki - Can, Hummels, Zagadou - Morey, Witsel, Dahoud, Schulz - Sancho, Brandt, Reyna

