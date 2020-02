BVB-Star Emre Can steht in Leverkusen in der Startelf.

Leverkusen. Mit beiden Winter-Neuzugängen startet der BVB bei Bayer Leverkusen: Emre Can ersetzt Marco Reus – aber nicht auf dessen Position.

Live! 1:1! Leverkusen kontert den BVB aus, Hummels antwortet

Erstmals läuft Emre Can für Borussia Dortmund auf: Im Bundesligaspiel bei Bayer Leverkusen am Samstagabend steht der Winterneuzugang in der Startelf – und zwar auf der Doppelsechs neben Axel Witsel. Julian Brandt rückt dafür eine Position vor und ersetzt den fehlenden Marco Reus. Der hatte sich in den Schlussminuten des DFB-Pokalspiels bei Werder Bremen (2:3) einen Muskelfaserriss zugezogen, der BVB-Kapitän fällt damit rund vier Wochen aus.

Can war am letzten Tag der Transferperiode von Juventus Turin zum BVB gekommen. Dortmund leiht ihn bis Saisonende aus und zahlt dafür eine Gebühr von einer Million Euro. Nach einer gewissen Anzahl an Spielen greift dann eine Kaufpflicht über 25 Millionen Euro – und Can erhielt einen Vierjahresvertrag.

Auch in anderen Mannschaftsteilen stellt Trainer Lucien Favre um: Roman Bürki rückt wieder ins Tor, der von einem Muskelfaserriss genesene Dan-Axel Zagadou spielt wieder in der Abwehr – neben Mats Hummels und Manuel Akanji. Raphael Guerreiro hat seine muskulären Probleme überwunden und besetzt wieder den linken Flügel, den rechten beackert wie immer Achraf Hakimi. Neben Jadon Sancho und Brandt soll Erling Haaland in der Offensive wirbeln.

Der #BVB mit Can und Haaland: Bürki - Akanji, Hummels, Zagadou - Hakimi, Witsel, Can, Guerreiro - Sancho, Brandt - Haaland #B04BVB — Sebastian Weßling (@fluestertweets) February 8, 2020

Nach der Niederlage in Bremen hatte es viel Kritik an BVB-Trainer Lucien Favre gegeben, weil er Haaland erst zur zweiten Halbzeit eingewechselt hatte – und dieser dann zeigte, wieviel Schwung er bringen kann. Favre aber hatte seine Entscheidung in den vergangenen Tagen energisch verteidigt: „Ich bin der Erste, der Haaland von Anfang an einsetzen will. Natürlich würde ich ihn gerne alles spielen lassen“, sagte der Schweizer. „Aber nur er kennt seinen Körper. Wir müssen vernünftig sein, bis er fit ist. In den englischen Wochen ist es fraglich, ob er 90 Minuten durchspielen kann. Da müssen wir aufpassen.“

Nun allerdings wird Haaland als fit erachtet. Auf der BVB-Bank sitzen in Leverkusen Marwin Hitz, Lukasz Piszczek, Leonardo Balerdi, Nico Schulz, Mahmoud Dahoud, Marcel Schmelzer, Giovanni Reyna, Thorgan Hazard und Mario Götze.​

