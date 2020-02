Live-Ticker Live! 2:0 für Werder Bremen - der BVB in großer Not

Bremen. Der BVB will im DFB-Pokal das Viertelfinale erreichen – und muss dafür am Dienstag beim SV Werder Bremen bestehen. Der Live-Ticker.

Trainer Lucien Favre stellt dabei überraschend Ersatztorhüter Marwin Hitz auf, Roman Bürki sitzt nur auf der Bank. Ansonsten gibt es drei weitere Änderungen.

Der wieder fitte Dan-Axel Zagadou rückt für Lukasz Piszczek in die Dreierkette. Nico Schulz vertritt den verletzten Raphael Guerreiro (Muskel-Probleme). Thorgan Hazard kommt für Erling Haaland ins Spiel. Neuzugang Emre Can sitzt damit bei seiner ersten Dienstreise mit dem BVB vorerst nur auf der Bank.

Der Gegner Bremen steckt in der Krise, steht in der Bundesliga nur auf dem sechzehnten Tabellenplatz. Ex-BVB-Profi Nuri Sahin spielt nicht von Anfang an. Der BVB hingegen erlebt ein Hoch. Die ersten drei Rückrundenspiele wurden alle gewonnen, dabei haben die Schwarz-Gelben insgesamt 15 Tore erzielt

Die Dortmunder wollen im Pokal das Finale in Berlin erreichen, damit die Stimmung nicht wieder kippt, sollte die Mannschaft in Bremen also nicht stolpern. Am Samstag (18.30 Uhr/Sky) reist der BVB dann in der Bundesliga zu Bayer Leverkusen.

So spielt der BVB: Hitz – Akanji, Hummels, Zagadou – Hakimi, Witsel, Brandt, Schulz – Reus – Sancho, Hazard.