Dortmund. Der BVB muss gegen RB Leipzig in die Spur zurückfinden und dabei zahlreiche Ausfälle verkraften. Ein U17-Weltmeister sitzt auf der Bank.

Es ist ein Startelf-Einsatz, den man so nicht mehr erwartet hätte bei Borussia Dortmund: Thomas Meunier beginnt im Topspiel gegen RB Leipzig am Samstagabend als Rechtsverteidiger, obwohl der Belgier eigentlich schon ausgemustert war. Doch der BVB ist aktuell vom Verletzungspech gebeutelt, das vor allem die Außenverteidiger-Positionen betrifft: Beim Pokalaus beim VfB Stuttgart (0:2) hatte sich Julian Ryerson einen Innenbandriss zugezogen und fällt wie Youssoufa Moukoko (Muskelfaserriss im Oberschenkel) mindestens bis Jahresende aus.

Auch Marius Wolf (Sprunggelenkbeschwerden) verpasst die Partie gegen Leipzig, Niklas Süle kehrt nach erkältungsbedingtem Ausfall zwar in den Kader zurück, hat aber wohl noch nicht die Kraft für 90 Minuten. Auch in anderen Mannschaftsteilen fehlt Personal, Sebastien Haller (Knieverletzung), Felix Nmecha (Hüftblessur) und Marcel Sabitzer (Schlag auf die Wade) fehlen ebenfalls.

Und so kann Trainer Edin Terzic trotz der spielerisch überaus enttäuschenden Auftritte in Stuttgart und bei Bayer Leverkusen (1:1) personell kaum reagieren: Gregor Kobel hütet natürlich das Tor, die Abwehrkette bilden neben Meunier die Innenverteidiger Mats Hummels und Nico Schlotterbeck und Linksverteidiger Ramy Bensebaini. Davor geben Emre Can und Salih Özcan die Doppelsechs, Julian Brandt, Marco Reus und Jamie Bynoe-Gittens sollen für kreative Impulse sorgen und Niclas Füllkrug die Tore machen. Es ist zumindest nominell eine offensivere Herangehensweise als zuletzt, und eine mit frischen Kräften auf der Bank: U17-Weltmeister Paris Brunner gehört erstmals zum Kader, der 19-jährige Abwehrspieler Hendry Blank ist nach einigen Bank-Auftritten in Champions League und Pokal erstmals im Bundesliga-Kader.

BVB hinkt den Spitzenmannschaften hinterher

Aktuell hinkt der BVB weit hinterher gegenüber den aktuellen Top-Teams Bayer Leverkusen und FC Bayern München. Umso wichtiger ist für den BVB das Spiel gegen RB Leipzig an diesem Samstagabend (18.30 Uhr).

BVB-Coach Edin Terzic steht aufgrund des Angsthasenfußballs seiner Mannschaft beim glücklichen Punktgewinn in Leverkusen und beim ernüchternden Pokal-Aus in Stuttgart in der Kritik. Der Vorwurf lautet: Diese Spielweise entspricht nicht der DNA des Klubs. Terzic zeigte sich am Freitag auf der Pressekonferenz teilweise einsichtig. Sich in der Defensive zu verbarrikadieren, sei nicht „die DNA unserer Mannschaft, das wissen wir auch“, so der 41-Jährige. Sein Ansatz in Stuttgart sei aber nicht „destruktiv und defensiv“ gewesen. „Das größte Problem war, was wir in Ballbesitz getan haben. Dadurch mussten wir sehr viel verteidigen“, sagte Terzic.

BVB auf Suche nach Identität

Dem BVB ist seine Identität abhanden gekommen, die fußballerische Entwicklung ist bedenklich. Einige Profis wirken zudem überspielt, Führungsspieler wie Kapitän Emre Can derzeit überfordert. Vor dem Wiedersehen mit Ex-Trainer Marco Rose gibt sich Terzic aber kämpferisch. „Wir haben vor zwei Jahren eine tolle Serie gestartet, wir haben in der Rückrunde eine Serie gestartet. Wir werden auch jetzt wieder eine Serie starten“, versicherte Terzic. Der klare Auftrag an ihn und die Mannschaft sei es, Konstanz reinzubringen. „Es ist besonders meine Aufgabe, über Lösungen nachzudenken“, sagte Terzic und ergänzte: „Wir wissen, dass wir definitiv in Vorleistung gehen müssen, um den Fans ein gutes Gefühl zu geben.“

