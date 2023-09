Live! BVB gegen SC Freiburg: Das Spiel heute im Live-Ticker

Freiburg. Für Borussia Dortmund steht heute (15.30 Uhr) beim SC Freiburg ein richtungsweisendes Duell an. Die Partie hier im Live-Ticker.

Borussia Dortmund befindet sich in einem Stimmungstief. Der Vize-Meister holte nur fünf Punkte aus den ersten drei Partien. Im Auswärtsduell beim SC Freiburg soll der nächste Sieg her. Aufzuarbeiten gibt es viel: Die taktischen Schwierigkeiten, beispielsweise beim 2:2 nach 0:2-Führung gegen Heidenheim, die vielen Fehler, die mangelnde Gegenwehr mit fortlaufender Spielzeit. Die Dortmunder wirkten ausgelaugt, platt. So trete keine Spitzenmannschaft auf, schimpfte BVB-Coach Edin Terzic. Und: „Wenn wir damit nicht aufhören, wird es sehr schwer sein, irgendwann mal was zu feiern.“

Ob Niclas Füllkrug im Kader stehen wird, ist noch fraglich. Der Stürmer trainierte zwar wieder, es werde aber noch entschieden, ob es wieder für Einsatzminuten erreiche.

