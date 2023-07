Live! BVB: Erster Test gegen Westfalia Rhynern im Ticker

Rhynern. Borussia Dortmund absolviert heute sein erstes Spiel seit dem Meister-Drama am 27. Mai. Der BVB-Test bei Westfalia Rhynern im Live-Ticker.

Ab 18 Uhr feiert der BVB seine Testspiel-Premiere. Dann gastiert Borussia Dortmund beim Westfalen-Oberligisten Westfalia Rhynern. Es ist die erste Partie des Bundesliga-Zweiten, der am letzten Spieltag der vergangenen Saison mit einem 2:2 gegen den FSV Mainz 05 die Meisterschaft verspielt hatte.

Vor der Abreise in die USA sind weitere Partien bei Rot-Weiß Oberhausen (19. Juli) und Rot-Weiß Erfurt (22. Juli) vorgesehen. Während der Amerika-Reise trifft das Team von Trainer Edin Terzic auf San Diego Loyal (28. Juli) sowie die beiden englischen Clubs Manchester United (31. Juli/Las Vegas) und FC Chelsea (3. August/Chicago). Die Generalprobe steht am 6. August daheim gegen Ajax Amsterdam an.

Westalia Rhynern gegen BVB: Das Testspiel von Borussia Dortmund heute im Live-Ticker

Mehr BVB-News

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB