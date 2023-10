Live! BVB gegen AC Mailand: Champions League heute im Ticker

Dortmund. Nächstes Champions-League-Duell für Borussia Dortmund: Der BVB empfängt zum Heimspiel in der Königsklasse Mailand. Das Spiel live im Ticker:

Der Auftakt ist missglückt: Nach einem mutlosen Auftritt musste sich Borussia Dortmund mit einer 0:1-Niederlage auf die Heimreise aus Paris begeben. Doch vor 81.000 Zuschauern und mit der Südtribüne im Rücken, will der BVB die ersten Punkte in der Champions League einfahren. Mit der AC Mailand reist eine Mannschaft an, die zum Auftakt ein torloses 0:0 gegen Newcastle erspielte.

Während Paris als Favorit gilt, hoffen Dortmund, Mailand und Newcastle, sich als Gruppenzweiter für das Achtelfinale zu qualifizieren.

+++Schwache BVB-Bilanz gegen italienische Teams dämpft die Hoffnung+++

Intensive Vorbereitung auf ein richtungsweisendes Champions-League-Heimspiel: Borussia Dortmund empfängt die AC Mailand. Foto: AFP

