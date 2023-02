BVB-Trainer Edin Terzic feuert seine Mannschaft an.

Live-Ticker Live! BVB gegen Hertha BSC: Terzic stachelt sein Team an

Dortmund Der BVB geht mit guter Bilanz ins Spiel gegen Hertha BSC. Der Edin Terzic sieht keinen Grund sich auf den Erfolgen auszuruhen. Der Lve-Ticker.

Trainer Edin Terzic vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund fordert trotz der lang anhaltenden Erfolgsserie seiner Mannschaft weiter den vollen Fokus der Profis auf die anstehenden Aufgaben. "Wir werden uns nicht darauf ausruhen. Wir werden nicht zulassen, dass die Stimmung zu gut wird", sagte der Coach am Freitag: "Wir sind gut dabei. Aber wir befinden uns im Februar, der Job ist in allen drei Wettbewerben noch nicht erledigt."

Borussia Dortmund gegen Hertha BSC - Hier geht es zum Live-Ticker:

Nach sieben Siegen in den bisherigen sieben Pflichtspielen des Jahres geht der BVB als klarer Favorit in die Ligapartie am Sonntag gegen Hertha BSC (17.30 Uhr/DAZN). "Wir haben zuletzt sehr viel Selbstvertrauen gewonnen. Trotzdem wissen wir, dass wir wieder liefern müssen", sagte Terzic mit Blick auf das Duell des Tabellendritten mit dem Drittletzten: "Wir können uns nicht erlauben, einen Schritt weniger zu machen."

Mehr News und Infos zum BVB:

Die Dortmunder, die weiterhin auf Nationalspieler Youssoufa Moukoko (Syndesmoseanriss) verzichten müssen, werden gegen die Hertha in einem Sondertrikot auflaufen. Das Design mit Kohlemuster und Stahloptik soll an die Geschichte der Bergbaustadt Dortmund erinnern. Die getragenen Trikots werden nach der Partie versteigert. Die Einnahmen kommen den Erdbeben-Opfern in der Türkei und Syrien zugute.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB