Live! BVB gegen Werder Bremen: Drei Nationalspieler starten

Dortmund. Der BVB kann heute wieder auf Platz eins in der Fußball-Bundesliga springen. Ab 20:30 Uhr geht es gegen Werder Bremen. Der Live-Ticker.

Der BVB startet gegen Werder Bremen mit drei deutschen Nationalspielern, die erst am Mittwoch mit einem extra gemieteten Jet aus den USA gekommen sind. Mats Hummels beginnt in der Innenverteidigung, Julian Brandt im Mittelfeld und Niclas Füllkrug in der Sturmspitze.

Die Viererkette bilden Marius Wolf, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck und Julian Ryerson. Das Mittelfeld sollen Kapitän Emre Can und Felix Nmecha möglichst dominieren. Davor hofft Trainer Edin Terzic auf besondere Momente von Donyell Malen, Marco Reus, Julian Brandt und natürlich Füllkrug.

Der BVB kann mit einem Sieg über Nacht an die Tabellenspitze. Für Bremen zählt jeder Punkt im Abstiegskampf.

BVB gegen Werder Bremen: Das Spiel heute im Live-Ticker

BVB-Trainer Edin Terzic ist guter Dinge, dass sich die viel beachtete Rückholaktion der vier Fußballprofis mit einem eigens vom Verein gecharterten Business-Jet von der Länderspielreise in der Begegnung am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) bezahlt machen wird. Der Aufwand ist nachvollziehbar, schließlich kann der BVB vorerst wieder die Tabellenführung erobern: „Wir wissen natürlich auch um unsere Rolle und auch, dass wir mit einem positiven Ergebnis erst mal an die Tabellenspitze vorrücken können. Auch nur über Nacht, aber das ist das große Ziel", betont Terzic.

Fehlen wird dem Tabellenvierten Dortmund gegen den 14. aus Bremen hingegen Youssoufa Moukoko, der sich im EM-Qualifikationsspiel der deutschen U21 gegen Bulgarien eine Zerrung im Oberschenkel zuzog.

BVB: mehr News und Hintergründe

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB