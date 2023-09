Live! Halbzeit - müdes 0:0zwischen BVB und Wolfsburg

Dortmund. Borussia Dortmund rotiert im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg kräftig, unter anderem muss Kapitän Emre Can raus. Auch das System wird verändert.

Edin Terzic hatte am Freitagmittag schon angedeutet, dass es im Heimspiel von Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zu der einen oder anderen Änderung in der Startelf kommen könnte. Die Rotation vor dem fünften Bundesliga-Spieltag ist beim BVB nun aber größer als gedacht - und es erwischt prominente Namen.

Einerseits war ja am Ende einer für die meisten Profis zweiten Englischen Wochen in Serie schon Belastungsteuerung ein Thema. Andererseits überzeugten die Dortmunder am Dienstag mit schwachen 0:2 in der Champions League bei Paris Saint-Germain überhaupt nicht. Die Aufstellung gegen Wolfsburg dürfte sowohl mit dem Einen als auch dem Anderen zu tun haben.

BVB: Marco Reus ist zurück in der Startelf

Sechs Änderungen nimmt Terzic daher vor und kehrt zur Viererkette zurück. Die überraschendste ist die im zentralen Mittelfeld. BVB-Kapitän Emre Can muss zunächst auf die Bank, dafür darf Salih Özcan nach längerer Zeit mal wieder von Beginn an ran.

Hier geht's zum Live-Ticker:

Den verletzten Marcel Sabitzer soll der bisher enttäuschende Zugang Felix Nmecha vertreten. Für den 22-Jährigen ist es ein besonderes Spiel: Er kam im Sommer für eine Ablöse in Höhe von 30 Millionen Euro aus Wolfsburg nach Dortmund, konnte aber noch nicht überzeugen. Zudem erhalten Donyell Malen und Karim Adeyemi eine Pause, dafür beginnen Niclas Füllkrug, der für Dortmund sein Startelf-Debüt gibt, sowie Jamie Bynoe-Gittens.

Die eine freie Stelle, die sich ob der Rückkehr zur Viererkette nun im Mittelfeld aufgetan hat, übernimmt Marco Reus, weshalb Julian Brandt aus dem Zentrum auf den Flügel ausweichen muss. Niklas Süle sitzt dafür auf der Bank. Und für Marius Wolf rotiert Ramy Bensebaini in die Startelf.

So spielt der BVB: Kobel - Ryerson, Schlotterbeck, Hummels, Bensebaini - Özcan - Reus, Nmecha -Brandt, Füllkrug, Bynoe-Gittens

Weitere News und Infos zum BVB

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB